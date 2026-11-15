AC Milan, Maignan cedera dalam laga Prancis vs Turki: keluar saat jeda, cedera apa yang dialaminya?

Kiper sekaligus kapten AC Milan mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar saat jeda pertandingan Prancis melawan Turki.
Pukulan bagi Milan. Kiper sekaligus kapten Mike Maignan mengalami cedera pada babak pertama pertandingan keenam Nations League. Saat menjaga gawang Prancis, mantan pemain Lille itu mengalami cedera paha kanan, seperti dilaporkan L'Equipe.
Karena itu, ia terpaksa keluar saat jeda babak pertama, ketika skor masih 0-0. Posisinya digantikan oleh Restes,
Kondisi kiper Milan itu masih harus dipastikan. Peluangnya tampil dalam laga-laga Milan berikutnya kini terancam.
Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.