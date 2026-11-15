AC Milan, Maignan cedera dalam laga Prancis vs Turki: keluar saat jeda, cedera apa yang dialaminya?

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Kiper sekaligus kapten AC Milan mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar saat jeda pertandingan Prancis melawan Turki.

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Pukulan bagi Milan. Kiper sekaligus kapten Mike Maignan mengalami cedera pada babak pertama pertandingan keenam Nations League. Saat menjaga gawang Prancis, mantan pemain Lille itu mengalami cedera paha kanan, seperti dilaporkan L'Equipe.

Karena itu, ia terpaksa keluar saat jeda babak pertama, ketika skor masih 0-0. Posisinya digantikan oleh Restes,

Kondisi kiper Milan itu masih harus dipastikan. Peluangnya tampil dalam laga-laga Milan berikutnya kini terancam.