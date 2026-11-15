Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Maignan MilanGetty Images
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Maignan cedera dalam laga Prancis vs Turki: keluar saat jeda, cedera apa yang dialaminya?

Ikuti GOAL di Google

Kiper sekaligus kapten AC Milan mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar saat jeda pertandingan Prancis melawan Turki.

Iklan

Pukulan bagi Milan. Kiper sekaligus kapten Mike Maignan mengalami cedera pada babak pertama pertandingan keenam Nations League. Saat menjaga gawang Prancis, mantan pemain Lille itu mengalami cedera paha kanan, seperti dilaporkan L'Equipe.

Karena itu, ia terpaksa keluar saat jeda babak pertama, ketika skor masih 0-0. Posisinya digantikan oleh Restes,

Kondisi kiper Milan itu masih harus dipastikan. Peluangnya tampil dalam laga-laga Milan berikutnya kini terancam.

Ditulis olehSimone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.