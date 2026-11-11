AC Milan, keputusan sudah diambil: Camarda pergi pada Januari. Permintaan AC Milan dan ke mana ia bisa pergi

Kesempatan bermainnya terbatas setelah Milan mendatangkan rekrutan termahal dalam sejarah klub, Goncalo Ramos. Talenta muda AC Milan itu membutuhkan proyek olahraga yang dapat membantunya berkembang. Caranya? Pertama-tama, dengan memberinya kesempatan bermain secara konsisten, sesuatu yang tidak ia dapatkan dalam dua tahun terakhir akibat kesalahan dalam penanganannya dan operasi bahu.

Amorim, yang didesak Cardinale, yakin pada musim panas lalu bahwa Camarda akan mendapat banyak kesempatan bermain. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kini saatnya mengambil keputusan yang jelas demi perkembangan pemain bernomor punggung 73 itu. Dalam beberapa pekan terakhir, manajemen AC Milan telah mengkaji situasi talenta kelahiran 2008 tersebut dan menyimpulkan bahwa peminjaman pada Januari merupakan pilihan terbaik bagi kariernya saat ini.

Tidak akan ada transfer permanen ataupun opsi pembelian di kemudian hari. AC Milan hanya akan melepas Camarda dengan status pinjaman murni. Orang-orang terdekatnya cenderung memilih klub papan tengah Serie A, tetapi juga tidak menutup kemungkinan pengalaman bermain di luar negeri untuk membantu perkembangannya. Monza sangat tertarik kepada Camarda dan dalam beberapa hari terakhir, Frosinone juga disebut sebagai salah satu kemungkinan tujuan.

Peminat Camarda memang tidak sedikit. Banyak klub Serie B yang bersedia melakukan apa saja untuk merekrutnya pada Januari: Pisa, Catanzaro, Benevento, dan Empolo telah menunjukkan minat serius. Tidak perlu terburu-buru. Keputusan mengenai proyek yang akan dipilih akan diambil dengan tenang dan berdasarkan kesepakatan penuh antara Camarda, para perwakilannya, dan AC Milan.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 FRC

Enam bulan untuk menimba pengalaman, lalu kembali ke AC Milan sebagai pemain yang lebih kuat, matang, dan menyadari kemampuannya. Sebab, masa depannya di AC Milan tidak pernah diragukan: Camarda mendapat kepercayaan penuh dari Amorim, Cardinale, dan rekan-rekan setimnya.