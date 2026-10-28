AC Milan kehilangan status tak terkalahkan di Serie A akibat hat-trick Samuel Mbangula

AC Milan menelan kekalahan pertamanya di liga musim ini saat menghadapi Bologna pada Rabu. Alphadjo Cissè mencetak dua gol untuk Rossoneri, tetapi pemain yang paling menonjol adalah Samuel Mbangula. Pemain Belgia itu berperan besar dalam kemenangan impresif 4-2 di San Siro lewat hattrick-nya. Milan berada di posisi kelima, sementara Bologna menempati peringkat ke-11.

Dalam laga yang menghibur itu, Bologna lebih dulu mencetak gol. Nadir Zortea melakukan pergerakan apik dan menerima umpan terukur. Umpan silangnya sampai kepada Mbangula, yang menyelesaikannya dengan kaki kanan: 0-1.

Milan segera menyamakan kedudukan, meski untuk itu mereka terutama harus berterima kasih kepada Arthur Theate. Pemain timnas Belgia itu kalah dalam duel dua kali, dan Cissè memanfaatkan peluang yang tercipta dengan maksimal.

Tak lama kemudian, Milan berbalik unggul. Cissè kembali mencatatkan namanya di papan skor. Pemain yang pernah menjadi incaran PSV itu menjulurkan kakinya di tiang jauh, cukup untuk mengarahkan bola ke gawang.

Selepas jeda, keadaan berbalik buruk bagi Milan. Bologna lebih dulu menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Davide Bartesaghi. Hanya dua menit kemudian, pada menit ke-62, Mbangula membuat skor menjadi 2-3 setelah menahan langkahnya sejenak dengan baik sebelum melepaskan tembakan yang berbuah gol.

Milan berupaya keras mengejar ketertinggalan, tetapi gagal memaksakan gol penyama kedudukan dan justru terkena serangan balik pada pengujung laga. Mantan pemain AZ, Jens Odgaard, mengirim umpan mendatar kepada Mbangula, yang dengan mudah menetapkan skor akhir 2-4.



