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AC Milan mengincar Virgil Van Dijk. Ketertarikan itu nyata dan juga mendapat konfirmasi di Italia melalui laporan Sportitalia. Bek tengah Liverpool sekaligus kapten timnas Belanda itu menjadi target serius untuk musim panas 2027, ketika banyak hal bisa berubah di AC Milan, terutama di lini belakang.

Didatangkan ke Anfield dari Southampton pada Januari 2018 dengan biaya 75 juta poundsterling, atau lebih dari 80 juta euro berdasarkan nilai tukar, mantan pemain Groningen dan Celtic itu dinilai sebagai sosok berpengalaman yang mampu meningkatkan kualitas tim, terutama dalam hal kepemimpinan. Namun, sejumlah hal harus terjadi agar ia bisa berseragam AC Milan.

Yang pertama adalah kepergiannya dari Liverpool. Sejauh ini, ia telah memainkan 386 pertandingan dan mencetak 36 gol untuk klub itu di semua kompetisi. Situasi kontraknya sudah diketahui luas dan menjadi bahan perdebatan besar, baik di dalam maupun di luar klub: kontrak van Dijk berakhir pada 30 Juni 2027 dan ia sedang membahas perpanjangannya. Saat ini, ia ingin tetap tinggal di kota The Beatles: "Saat ini saya merasa baik-baik saja," kata pemain kelahiran Breda pada 1991 itu dari pemusatan latihan timnas Belanda. "Kita lihat saja apa yang terjadi, saya tidak panik. Saya ingin terus melakukan apa yang selalu saya lakukan."

Liverpool belum mengambil keputusan. Negosiasi masih berlanjut, dengan durasi kesepakatan baru dan gaji menjadi pokok pembahasan. Liverpool menawarkan perpanjangan satu tahun hingga 2028, dengan opsi tambahan satu tahun, dan siap mengajukan gaji yang jauh lebih rendah daripada gajinya saat ini, yakni sekitar 21 juta poundsterling bruto, atau lebih dari 13 juta euro neto berdasarkan nilai tukar.

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Mantan sosok pemimpin Southampton itu, menurut laporan di Inggris, meminta kontrak hingga 2029 dan tidak bersedia menerima pemotongan gaji yang terlalu besar. AC Milan untuk saat ini masih mengamati situasi. Mereka telah menyampaikan ketertarikan kepada perwakilan sang pemain, tetapi mengetahui prioritas pemain asal Belanda tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan dengan Liverpool, AC Milan akan mencoba merekrutnya dan mengajukan tawaran tertulis. Bahkan pada usia 35 tahun (36 tahun pada musim panas mendatang), van Dijk masih bisa menjadi kekuatan tim. Cardinale, Ibrahimovic, yang mungkin merupakan penggemar nomor satu pemain bernomor punggung 4 di Liverpool itu, dan Amorim meyakininya.

Van Dijk bukan satu-satunya nama yang dipertimbangkan untuk memperkuat lini pertahanan. Pada Januari, AC Milan akan mencoba mendatangkan Gonçalo Inacio, bek tengah asal Portugal milik Sporting Lisbon, yang terbuka untuk melepasnya. Nilai awalnya diperkirakan sekitar 40 juta. Inacio memiliki agen yang sama dengan Amorim, sementara hubungan para agen tersebut dengan AC Milan sangat baik dan komunikasi terjalin cukup rutin.