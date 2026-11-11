AC Milan, Ibrahimovic bertemu Theo Hernandez di Milan: apa yang terungkap

Pertemuan dua sahabat lama di Milan. Ibrahimovic bertemu Theo Hernandez dan keluarganya di Milan. Kedekatan keduanya terjalin selama bermain bersama di AC Milan antara 2020 dan 2022. Mereka sama-sama menjalani perjalanan yang membawa AC Milan menjuarai Serie A musim 2021-2022, dan menjadi pasangan penting di ruang ganti maupun di lapangan. Pemain asal Prancis itu sendiri beberapa kali menggambarkan hubungannya dengan pemain asal Swedia tersebut sangat dekat. Ia juga berulang kali menyatakan bahwa AC Milan dan kota Milan memiliki tempat di hatinya, begitu pula di hati istrinya, Zoe.

Saat ini belum ada petunjuk konkret mengenai kemungkinan negosiasi ataupun kembalinya Theo ke AC Milan. Sejauh ini, pertemuan tersebut tampaknya hanya menjadi ungkapan kasih sayang dan rasa saling menghormati antara dua sosok yang berperan dalam periode penting sejarah terkini AC Milan.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, pemain asal Prancis itu kembali menunjukkan kecintaannya kepada AC Milan di media sosial. Siapa tahu itu menjadi sinyal untuk masa depan, jika Amorim dan Cardinale mengizinkan.