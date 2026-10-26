AC Milan, hasil pemeriksaan cedera Loftus-Cheek telah keluar: waktu pemulihan

Dengan 18 poin di klasemen berkat kemenangan di kandang Udinese, AC Milan menatap pekan yang akan mempertemukan mereka dengan Bologna pada Rabu pukul 18.30 di San Siro, lalu dengan Inter dalam laga derbi pada Sabtu malam pukul 20.45. Terkait para pemain yang cedera, kabar terbaru mengenai kondisi fisik Ruben Loftus-Cheek datang pada sore hari.





CEDERA - Dalam pertandingan antara Udinese dan AC Milan kemarin, gelandang asal Inggris itu mengalami cedera pada salah satu otot fleksor medial paha kiri. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan dua pekan lagi, tetapi ia diperkirakan harus absen setidaknya selama satu bulan.





KAPAN KEMBALI - Mantan pemain Chelsea itu baru akan kembali setelah jeda, pada akhir November. Ia menambah panjang daftar pemain cedera yang sudah mencakup tujuh nama lainnya: Moreira, Saelemaekers, Gila, Chukwueze, Pietro Terracciano, Gabbia, dan Rabiot.