AC Milan meraih kemenangan yang relatif mudah pada Minggu. Rossoneri mengalahkan Genoa 2-1 berkat gol-gol cepat Alphadjo Cissè dan Christian Pulisic. Milan untuk sementara menempati posisi keempat di Serie A, sementara Genoa berada di posisi ke-13 dengan cukup nyaman.

Awalnya, Genoa tampak tidak menghadapi masalah ketika bek Johan Vázquez menerima umpan dari Justin Bijlow. Namun, keraguan rekan setimnya itu dimanfaatkan Adrien Rabiot untuk merebut bola di area berbahaya. Rabiot lalu mengumpan kepada Cissè, yang dengan mudah mencetak gol: 0-1.

Gol Milan yang membuat skor menjadi 0-2 juga berawal dari kesalahan bertahan. Gonçalo Ramos tiba-tiba mendapat banyak ruang dan dengan jeli mengirim umpan kepada Pulisic. Captain America mengontrol bola dengan baik lewat sentuhan pertamanya sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut dekat yang tak mampu dijangkau Bijlow.

Genoa tidak banyak memberikan perlawanan, meski sempat terlihat akan memperkecil skor menjadi 1-2 lewat Milutin Osmajic. Namun, golnya dianulir karena offside. Milan pun tidak menciptakan peluang besar lainnya sebelum turun minum.

Pada babak kedua, Milan lama seperti lupa bermain sepakbola. Mereka pun tidak terlalu perlu melakukannya, mengingat keunggulan yang sudah dimiliki serta fakta bahwa Genoa tidak berhasil mencegah gol yang memperkecil selisih. Meski begitu, Mike Maignan harus beraksi untuk menggagalkan upaya Vitinha mencetak gol.

Genoa akhirnya mencetak gol yang mengubah skor menjadi 1-2 lewat Ellertsson pada menit-menit akhir, tetapi mereka tidak mampu meraih satu poin. Dengan demikian, tim asuhan Daniele De Rossi kembali menelan kekalahan setelah tiga kemenangan beruntun di liga. Milan melanjutkan kiprahnya di Serie A setelah jeda internasional dengan menjamu Frosinone pada 22 November. Genoa bertandang ke markas Frosinone pada hari yang sama.