AC Milan, dengarkan Di Canio: "Respons di Genoa hanya berarti satu hal"

AC Milan meraih kemenangan penting yang tidak bisa dianggap pasti di kandang Genoa berkat gol Cisse dan Pulisic. Dari studio Sky, Paolo Di Canio menilai pertandingan di Marassi sebagai berikut: "Amorim bersikap sangat keras pekan ini, termasuk terhadap dirinya sendiri, tetapi terutama terhadap tim. Kita tahu, suasana di AC Milan dalam beberapa tahun terakhir agak berat. Namun, tahu apa yang ingin saya katakan kepada kalian? Skuad ini sehat dan kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan menang seperti itu di Genoa. Jawabannya telah diberikan di lapangan".