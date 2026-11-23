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Pengaruhnya kini terlihat jelas: permainan vertikal yang cepat, tekanan tinggi, dan terutama lima kemenangan dalam enam laga terakhir yang menjaga AC Milan tetap dekat dengan tim-tim teratas dan berada di zona Liga Champions. Ruben Amorim menikmati penampilan timnya yang akhirnya bermain apik sekaligus menang, dipimpin Adrien Rabiot yang tampil luar biasa. Kecocokan antara pelatih asal Portugal itu dan sang Duca (julukan gelandang tangguh asal Prancis tersebut) menjadi salah satu kunci musim AC Milan.

Kecocokan itu bermula jauh sebelum keduanya bertemu langsung. Rabiot sendiri mengungkapkannya dalam wawancara dengan media Prancis Telefoot: "Saya baru pulang dari liburan selama seminggu, Amorim sudah membicarakan perpanjangan kontrak dengan saya. Saya bilang kepadanya agar tenang (tertawa). Namun, tentu penting bagi seorang pemain untuk mendapat kepercayaan seperti itu."

Kepercayaan itu dibalas lewat penampilannya di lapangan, dengan 6 assist (2 di antaranya kemarin melawan Frosinone) dan 5 gol dalam 10 pertandingan Serie A musim ini.

Titik awalnya terutama datang pada 12 September (meski ia sudah mencetak gol melawan Torino)X. Sejak menyumbang assist dalam hasil imbang 2-2 melawan Lazio, Rabiot tak pernah berhenti berkontribusi pada setidaknya satu gol AC Milan di setiap pertandingan yang dimainkannya. Ia mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun melawan Lecce, Sassuolo, Atalanta, dan Inter (dengan jeda dua laga akibat cedera), lalu menyumbang tiga assist dalam dua penampilan terakhir melawan Genoa dan Frosinone.

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Opta Paolo mencatat bahwa Adrien Rabiot adalah gelandang AC Milan pertama sejak Kaká pada 2004 yang terlibat dalam setidaknya satu gol, baik sebagai pencetak gol maupun pemberi assist, dalam tujuh penampilan beruntun di Serie A (tujuh).

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Ia sosok penting dan penggerak tim di lapangan, sekaligus pemimpin di luar lapangan. Mantan pemain Marseille itu meminta Ramos diganti agar ia lebih bugar untuk laga penentuan Liga Europa pada Kamis di Piraeus melawan Olimpyacos. Seusai pertandingan, Rabiot pun memujinya: "Ramos? Tidak semua orang memahaminya, tetapi ia bekerja luar biasa keras. Saat kami menyusup ke depan dan mencetak gol, itu juga berkat Gonçalo. Kami senang ketika ia mencetak gol: gol memberinya kepercayaan diri."

Rabiot memulai kariernya sejak muda di PSG dengan menunjukkan kepribadian dan bakat yang luar biasa. Ia menjalani musim-musim hebat bersama Allegri di Juventus dan juga tampil baik di Marseille.

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Namun, angka dan penampilannya menunjukkan bahwa inilah Rabiot terbaik sepanjang kariernya: secara teknik ia berkembang lebih jauh dan semakin menjadi pemain yang mengutamakan tim. Ia tahu kata-kata yang tepat pada saat yang tepat.

Itulah sebabnya Cardinale menempatkan perpanjangan kontraknya di urutan teratas daftar prioritas.

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Kedua pihak sudah dekat dengan kesepakatan. AC Milan ingin terus bersama sang Duca untuk waktu lama, sementara Rabiot ingin bertahan di AC Milan demi meraih kemenangan.

Perbedaan dari sisi finansial tinggal sedikit dan kesepakatan penuh akan segera tercapai. Satu-satunya kendala tersisa adalah durasi kontrak: Ibu Veronique menginginkan kesepakatan hingga 2029, sedangkan klub hingga 2030. Selisihnya tipis dan kesepakatan kian dekat. AC Milan bersiap mengamankan Rabiot.