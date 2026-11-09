AC Milan Amankan Bintang Muda Cisse: Tolak Brighton, Perpanjangan Kontrak Siap

AC Milan berupaya mengamankan Alphadjo Cisse: klub tersebut telah menolak tawaran lisan Brighton untuk pemain kelahiran 2006 itu dan tengah mengupayakan perpanjangan kontrak hingga 2030, disertai penyesuaian nilai kontrak.

MINAT KLUB-KLUB EROPA DAN PERPANJANGAN KONTRAK - Kejutan terbesar AC Milan sejauh ini melengkapi awal musim gemilangnya dengan panggilan ke timnas senior Italia asuhan Roberto Mancini. Sejauh ini, ia mencetak 8 gol dalam 12 penampilan di seluruh kompetisi, yakni Serie A dan Liga Europa. Catatan itu tentu menarik minat sejumlah klub Eropa, seperti diungkapkan Matteo Moretto dalam video di kanal YouTube Fabrizio Romano. Namun, AC Milan berniat menolak semua tawaran dan memperpanjang kontrak pemain berusia 20 tahun itu.

TOLAK TAWARAN BRIGHTON - AC Milan telah menolak tawaran lisan dari sejumlah klub, terutama klub-klub Liga Primer Inggris, termasuk Brighton, yang berada di posisi kedua klasemen di belakang Arsenal dan menjadi kejutan pada awal musim ini di Inggris. Perpanjangan kontrak pun tengah disiapkan untuk bintang muda Italia itu, yang berhasil direbut duet Furlani-Moncada dari PSV, klub yang praktis sudah menuntaskan proses perekrutannya.

RENCANA KLUB - Ketika AC Milan datang, sang pemain tak ragu menolak klub asal Belanda tersebut. Rencana klub untuk meminjamkannya ke Catanzaro juga menjadi faktor penting baginya. Jalur perkembangan itu terbukti tepat dan hasilnya kini terlihat. AC Milan membayar 8 juta euro untuk merekrutnya, setelah sempat berupaya mendatangkannya dari Verona Primavera pada tahun-tahun sebelumnya. Saat itu, Setti meminta antara 4 hingga 5 juta euro, meski Cisse belum menjalani debut di tim utama.