AC Milan, akankah Ramos menjadi starter melawan Udinese? Berikut kabar yang beredar dan opsi alternatif yang dimiliki Amorim

Setelah kekalahan telak dan mengecewakan di kandang Bournemouth pada laga Europa League, Kamis, Ruben Amorim menyadari timnya harus menunjukkan reaksi dan segera kembali meraih kemenangan. Karena itu, menjelang laga Serie A besok malam di kandang Udinese, pelatih asal Portugal tersebut, setelah melakukan rotasi besar-besaran saat menghadapi tim Inggris itu, akan kembali menurunkan sejak menit pertama semua pemainnya yang paling berpengalaman dan paling menonjol.

Para pemain inti Mario Gila, Luka Modric, Adrien Rabiot, Christian Pulisic, dan Gonçalo Ramos akan kembali menjadi starter. Kekhawatiran terhadap Ramos sudah mereda setelah ia terpaksa berhenti berlatih karena kelelahan otot betis dalam sesi latihan menjelang laga Europa League dan harus absen dalam lawatan ke Bournemouth. Penyerang tengah asal Portugal itu sudah pulih dari masalah fisiknya dan kembali berlatih bersama tim kemarin. Amorim belum memikirkan laga melawan Bologna dan Inter. Fokusnya tertuju pada Udinese, yang ingin ia kalahkan lewat gol-gol Ramos sebagai starter. Satu-satunya alternatif yang dipertimbangkan adalah memainkan Ramos hanya dalam sebagian laga, dengan Cisse ditempatkan sebagai penyerang tengah palsu.