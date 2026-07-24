Suasana cemas menyelimuti kamp Al Ahli Saudi di Portugal, menyusul jatuhnya secara tiba-tiba salah satu nama paling menonjol di tim dalam laga persahabatan, dan semua pihak menanti hasil pemeriksaan di tengah kekhawatiran akan skenario terburuk.

Surat kabar "Al Yaum" Saudi mengungkapkan bahwa tim pelatih menerima suntikan moral besar, setelah pemeriksaan medis yang dijalani Saleh Abu Al Shamat membuktikan bahwa ligamen krusiatnya dalam kondisi aman, usai cedera yang dialaminya saat menghadapi Vitoria Guimaraes dari Portugal.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pencitraan resonansi magnetik (MRI) menunjukkan pemain itu hanya mengalami memar pada tulang, tanpa adanya kerusakan pada ligamen krusiat, setelah ia menjalani pemeriksaan sebagai tindakan pencegahan di bawah pengawasan tim medis klub.

Surat kabar itu menyoroti bahwa cedera Saleh Abu Al Shamat berupa memar kuat pada tulang, di mana ia akan menjalani program rehabilitasi untuk pulih dari cedera dan kembali mengikuti latihan bersama secara normal.

Abu Al Shamat mengalami cedera dalam laga persahabatan yang mempertemukan Al Ahli dengan Vitoria Guimaraes pada hari Jumat ini, sebagai bagian dari pemusatan latihan persiapan musim baru, yang berakhir dengan kekalahan Al Ahli dengan skor 3-1.

Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Al Ahli dalam laga-laga persahabatannya di kamp luar negeri sebelum dimulainya musim baru, setelah mereka kalah dari Holstein Kiel dari Jerman dengan skor 1-4 di Austria.

Sebaliknya, "Al Raqi" hanya meraih satu kemenangan atas Saalfelden dari Austria dengan skor delapan tanpa balas, dalam laga persahabatan pertamanya di Austria, sementara bermain imbang 2-2 melawan Rio Ave dari Portugal di Portugal.