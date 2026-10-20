Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, memanfaatkan absennya bintang Brasil Vinicius Junior akibat skorsing untuk tampil menawan dalam kemenangan Real Madrid atas Sevilla dengan skor 4-1, setelah mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya, dalam laga yang mempertemukan keduanya di Stadion Santiago Bernabeu, dalam ajang La Liga Spanyol.

Menurut statistik dari jaringan "Opta", Diomande yang berusia 19 tahun dan 338 hari menjadi pemain termuda Real Madrid yang mencetak sekaligus menciptakan gol dalam satu pertandingan di La Liga Spanyol sepanjang abad ke-21, melampaui rekor sebelumnya yang dicatatkan pemain Inggris Jude Bellingham di usia 20 tahun dan 51 hari.

Kecemerlangan sayap asal Pantai Gading itu tidak hanya sebatas memecahkan rekor, karena ia turut andil dalam gol pembuka yang dicetak pemain Turki Arda Guler setelah serangan balik cepat, sebelum menutup pesta empat gol tim kerajaan dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, setelah Sevilla berhasil memperkecil ketertinggalan.

Diomande pun melanjutkan penampilan istimewanya, setelah menciptakan gol dalam dua pertandingan beruntun untuk pertama kalinya sejak tampil di lima liga top Eropa, di mana ia memberikan assist menghadapi Roma di Liga Champions Eropa, sebelum mengulanginya lagi melawan Sevilla, menegaskan perkembangan serta kemampuannya untuk membuat perbedaan dalam laga-laga besar.

Kecemerlangan terbaru dari sayap muda ini memberikan dorongan kuat dalam persaingan merebut tempat inti di skuad Real Madrid, terutama di tengah ketatnya persaingan di lini depan, serta pemanfaatannya atas menit-menit yang ia dapatkan di tengah absennya Vinicius, yang merupakan salah satu elemen ofensif terdepan tim.

Peningkatan Diomande datang pada momen yang penting, menjelang laga yang dinanti-nanti menghadapi Barcelona dalam El Clasico, di mana penampilan terbarunya menempatkan tim pelatih pada pilihan tambahan dalam menyusun komposisi tim, setelah ia membuktikan kemampuannya untuk memadukan pencetakan gol sekaligus menciptakan gol, di saat ia berupaya memperkuat posisinya di dalam barisan klub kerajaan.