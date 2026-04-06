Absennya pemain kunci... Kabar buruk bagi Flick menjelang laga melawan Atlético Madrid

Barcelona memulai pekan persiapannya menjelang laga perempat final Liga Champions dengan kabar yang mengkhawatirkan, karena dipastikan salah satu pilar utama tim akan absen dalam pertandingan leg pertama melawan Atlético Madrid di Stadion "Spotify Camp Nou".

Menurut surat kabar Sport dari Catalunya, meskipun skuad tim secara bertahap mulai lengkap, sesi latihan terakhir menunjukkan bahwa pemain asal Belanda, De Jong, masih berlatih secara terpisah, jauh dari kelompok.

Dalam laporannya yang berjudul: "Kabar Buruk Menimpa Flick", dijelaskan bahwa pemain yang absen lebih dari sebulan akibat cedera otot tersebut belum mendapat lampu hijau medis, sehingga menempatkan pelatih asal Jerman itu dalam dilema taktis yang nyata menjelang laga Eropa tersebut.

Dilaporkan bahwa klub sama sekali menolak untuk memaksakan kembalinya De Jong demi menghindari kambuhnya cedera yang bisa mengakhiri musimnya, terutama karena La Liga dan kompetisi Eropa telah memasuki fase penentuan.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa "rencana pemulihan" bertujuan untuk memberikan De Jong beberapa menit bermain dalam Derby Katalonia melawan Espanyol pada awal pekan depan, agar ia dalam kondisi fisik yang prima untuk leg kedua di "Metropolitano".

