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Timnas Argentina menelan kekalahan yang mengecewakan dari Uruguay, dalam pertandingan pertama yang mereka jalani pada era pasca Lionel Messi, sekaligus setelah perpanjangan kontrak pelatih Lionel Scaloni hingga tahun 2030, usai tumbang di Stadion La Bombonera dalam laga yang minim kegemilangan dan kualitas teknis yang diharapkan, kecuali kebangkitan yang dipimpin Prestianni pada menit-menit akhir.

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Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", timnas Uruguay kembali mengungguli lawannya di Stadion Boca Juniors, sebagaimana yang mereka lakukan pada tahun 2023, dengan memanfaatkan bola-bola mati yang memainkan peran menentukan dalam memenangkan laga, di tengah kehadiran penonton yang terbatas di tribun.

Timnas Uruguay, di bawah kepemimpinan Forlan yang kian dekat mengukuhkan posisinya sebagai pelatih tim nasional, memulai pertandingan dengan keinginan jelas untuk menguasai bola dan mengendalikan jalannya permainan.

Namun upaya Uruguay dengan cepat kehilangan pengaruhnya akibat tiadanya kreativitas dan kurang majunya para pemain yang mampu memikul tanggung jawab serta menciptakan ancaman di lini serang.

Sebaliknya, timnas Argentina tidak membutuhkan banyak percobaan untuk mengancam gawang lawannya, dan Julian Alvarez nyaris memanfaatkan salah satu peluang melalui tembakan mendatar yang digagalkan dengan apik oleh Viermarin.

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Enzo Fernandez dan Medina juga mencoba mencetak gol lewat dua tembakan dari luar kotak penalti, tetapi sang penjaga gawang menunjukkan ketenangan luar biasa dalam menghadapi upaya-upaya Argentina.

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Di era tanpa kehadiran Messi, menjadi penting bagi tim secara kolektif untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, namun kilasan-kilasan individu yang istimewa tetap mampu menentukan pertandingan-pertandingan berimbang seperti laga ini.

Paz, Almada, maupun para pemain lainnya tidak mampu mengejutkan pertahanan terorganisir yang mereka hadapi, sehingga timnas Argentina tetap gagal menemukan solusi di lini serang.

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Timnas Uruguay mengakhiri babak pertama tanpa melepaskan satu pun tembakan yang mengarah di antara tiang dan mistar gawang, tetapi mereka berhasil membuka keunggulan tanpa mengubah statistik tersebut.

Gol itu berasal dari bola mati, setelah Lisandro membuang bola, namun bola membentur wajah Balerdi dan berbalik masuk ke dalam gawang, memberi timnas Uruguay keunggulan.

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Meskipun timnas Uruguay tidak memanfaatkan bola-bola mati sepanjang babak pertama, mereka berhasil menggandakan skor melalui sepak pojok, kembali memanfaatkan keberuntungan.

Araujo mencoba mengarahkan bola dengan sundulan di tiang dekat, tetapi ia menyentuhnya di bagian antara belakang kepala dan leher, sehingga arah bola berubah secara tiba-tiba dan bersarang di gawang, jauh dari jangkauan pemain tuan rumah mana pun.

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Wajah pertandingan pun berubah setelah itu, seiring masuknya Prestianni dan meningkatnya tempo serangan Argentina di paruh lapangan lawan, di mana sang pemain sayap mengambil tanggung jawab memimpin timnya sejak momen pertama ia bermain.

Prestianni memaksakan dominasinya pada jalannya permainan, dan terus menciptakan peluang tanpa henti, hingga ia berhasil mengembalikan gairah laga pada menit 72.

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Hal itu terjadi setelah ia memimpin serangan dari sisi kiri, lalu mengirim umpan kepada Julian Alvarez yang menyelesaikan serangan dengan apik menggunakan bagian dalam kakinya, memperkecil ketertinggalan dan mengembalikan harapan bagi timnas Argentina.

Namun gempuran timnas Argentina mengendur pada menit-menit akhir, setelah tempo serangan mereka menurun, pada saat yang sama timnas Uruguay berhasil menekan dengan kuat dan memulihkan ketajamannya berkat para pemain cadangan yang masuk selama babak kedua.

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Viermarin nyaris tidak menghadapi ujian berarti pada menit-menit akhir, sehingga timnas Uruguay keluar dengan kemenangan penting yang mendukung kembalinya mereka ke jalur yang benar.