Di saat Kylian Mbappe bermimpi menduduki takhta Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam kariernya, tanda-tanda ketegangan mulai muncul antara bintang Prancis itu dan Real Madrid, setelah ia merasa, menurut laporan media Spanyol, bahwa klubnya tidak memberikan dukungan yang ia harapkan dalam perlombaan meraih penghargaan individu tersebut, berbeda dengan sikap Barcelona yang mendukung bakat muda mereka, Lamine Yamal.

Situs Foot Mercato asal Prancis, mengutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", menyebutkan bahwa Mbappe terkejut dengan cara Real Madrid menangani urusan Ballon d'Or, karena ia mengharapkan dukungan lebih besar dari klubnya dalam upayanya meraih penghargaan tersebut, hal yang bisa menambah rasa frustrasinya, meskipun ia mendapat dukungan dari pelatihnya, Jose Mourinho.

Penyerang Prancis itu, yang datang ke Madrid dengan ambisi besar, berhasrat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemimpin proyek olahraga klub dan salah satu bintang paling menonjol di dunia sepak bola. Namun, tidak adanya dukungan yang diharapkan dalam perlombaan Ballon d'Or bisa menimbulkan pertanyaan tentang posisinya di dalam tim.

Tekanan terhadap Mbappe pun kian meningkat di tengah ekspektasi tinggi dan persaingan ketat di dalam Real Madrid, ditambah keharusan untuk terus menampilkan performa istimewa dan memenangkan laga-laga besar. Meski demikian, laporan-laporan ini tidak serta-merta berarti adanya keretakan antara sang pemain dan klub, mengingat pemain Prancis itu tetap menjadi salah satu tumpuan utama tim.

Di tengah kabar yang mengaitkan namanya dengan kepindahan ke Liverpool dalam beberapa pekan terakhir, penampilan Mbappe di atas lapangan akan menjadi faktor penentu dalam menetapkan arah fase berikutnya. Sementara itu, perhatian tertuju pada laga melawan Villarreal, yang menjadi peluang baru bagi kapten timnas Prancis itu untuk bersinar dan menjawab kritik, di tengah suasana penuh ketidakpastian terkait hubungannya dengan manajemen Real Madrid.



