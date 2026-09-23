Virgil van Dijk akan tetap mengenakan ban kapten timnas Belanda, di bawah arahan pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez, yang telah menetapkan sosok kapten Belanda, sekaligus menunjuk 3 kapten cadangan menurut situs "voetbalprimeur" Belanda.

Xavi mengumumkan bahwa Denzel Dumfries, Nathan Ake, dan Cody Gakpo adalah para kapten cadangan untuk saat ini, dengan kemungkinan mengemban ban kapten saat Van Dijk absen.

Meski demikian, pilihan tersebut belum ditetapkan secara final, sebab staf teknis timnas berniat meninjau kembali selama jeda internasional mendatang pada November, untuk menentukan para pemain yang paling tepat bergabung dalam kelompok kapten.

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Xavi berkata sambil tersenyum di depan kamera: "Bukan hanya Virgil yang penting. Denzel, Cody, Nathan, para pemain yang lebih berpengalaman harus membantu para pemain muda dan generasi baru".

Ia menambahkan: "Tentu saja, mereka harus menjadi penting di dalam skuad. Dan karena Frenkie de Jong (pemain Barcelona) tidak ada, maka Denzel (Real Madrid), Cody (Liverpool), dan Nathan (Fenerbahce) akan menjadi para kapten cadangan".

Bek Liverpool, Van Dijk, merupakan kapten utama timnas Belanda selama Piala Dunia 2026, di mana ia mengenakan ban kapten sejak tahun 2018, ketika ia pertama kali mengembannya dalam pertandingan persahabatan melawan Inggris.

Belanda akan menjamu tetangganya Jerman, besok Kamis, di Stadion Johan Cruyff di Amsterdam, dalam laga pekan pertama Grup Kedua, di jalur pertama UEFA Nations League.

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