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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Absen yang berpengaruh: Barcelona menerima pukulan baru sebelum menghadapi Getafe

H. Flick
Raphinha
J. Garcia
Barcelona
Getafe
LaLiga
Jerman
Brasil
Spanyol

Comeback yang Dinantikan Sang Penjaga Gawang

Raphinha absen dari latihan Barcelona pada hari Jumat ini, melanjutkan masa tidak bermainnya akibat cedera otot, sementara kiper Joan Garcia semakin dekat untuk kembali ke susunan pemain utama, menjelang laga melawan Getafe, Sabtu besok, di LaLiga.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Raphinha tidak akan tampil dalam pertandingan Barcelona melawan Getafe, dalam rangkaian pekan mendatang LaLiga, yang menandai kembalinya tim Catalan ke kompetisi setelah absen selama 3 pekan.

Pemain asal Brasil itu tidak ikut dalam sesi latihan yang digelar hari Jumat ini di lapangan Tito Vilanova bersama rekan-rekannya, setelah absen dari latihan sepanjang pekan akibat cedera edema otot pada otot belakang paha kanannya.

Sebaliknya, peluang Joan Garcia untuk kembali ke susunan pemain utama tampak besar, setelah ia absen pada pekan lalu LaLiga melawan Sevilla, karena merasakan nyeri pada lutut kanannya.

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10 Okt 2026

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Kiper Barca itu sudah kembali mengikuti latihan bersama tim sejak hari Kamis, dan perkiraan di dalam klub mengindikasikan kemungkinan ia kembali tampil dalam pertandingan.

Sebagai antisipasi atas segala kemungkinan, Hansi Flick kembali memanggil Max Bonfil, kiper tim cadangan, untuk melengkapi empat penjaga gawang bersama Dominik Livakovic, yang tampil sebagai starter di lapangan Ramon Sanchez Pizjuan melawan Sevilla, dan Wojciech Szczesny.



Di sisi lain, Frenkie de Jong terus berlatih bersama kelompok, tetapi ia tampaknya belum dekat untuk mendapatkan izin medis yang memperbolehkannya kembali bermain hingga saat ini, sementara Andreas Christensen menjalani latihan secara terpisah dari rekan-rekannya.

Bek asal Denmark itu mengalami robekan otot pada otot rektus femoris paha kirinya pada tanggal 20 September, dalam laga melawan Sevilla, dan diperkirakan masa absennya dari lapangan masih akan berlanjut beberapa pekan lagi.


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