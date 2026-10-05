Alex Scott, gelandang Bournemouth, mundur dari skuad timnas Inggris yang akan menghadapi Republik Ceko pada hari Selasa akibat cedera paha.

Pemain berusia 23 tahun itu diperkirakan absen dari lapangan selama 6 hingga 8 pekan akibat masalah pada otot kuadrisep paha.

Scott tampil sangat memukau pada penampilan pertamanya sebagai starter, saat Inggris menang 7-0 atas Kroasia di UEFA Nations League pada hari Sabtu.

Pemain tersebut sudah merasakan masalah itu sebelum pertandingan, tetapi ia tetap bermain selama 70 menit di lini tengah bersama Elliot Anderson sebelum akhirnya digantikan.

Diputuskan pula untuk mencoret Ezri Konsa, bek Arsenal, dari pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley sebagai tindakan pencegahan. Pemain berusia 28 tahun itu akan kembali ke klubnya (juara Liga Primer Inggris) untuk menjalani perawatan atas cedera yang dideritanya.

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Bournemouth dijadwalkan menjalani 9 pertandingan dalam periode antara 10 Oktober dan 8 November.

Selain kewajiban mereka di Liga Primer Inggris pada akhir pekan, tim ini akan bermain pada hari Rabu atau Kamis selama 4 pekan beruntun, di mana mereka akan menghadapi Sturm Graz, Milan, dan Sparta Praha di Liga Europa, serta Aston Villa di babak keempat Piala Liga (Carabao Cup).

Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, memberikan pujian tinggi atas penampilan Scott seusai pertandingan melawan Kroasia.

Tuchel berkata, "Penampilan pertama sebagai starter, dan sungguh sebuah awal serta penampilan yang luar biasa. Ia mengolah bola dengan sangat mulus, dan kemampuannya mengambil keputusan berada di level tertinggi."

Ia menambahkan, "Ia bermain dengan penuh percaya diri. Ia sangat aktif dan sangat yakin, belum lagi etos kerja serta pergerakannya tanpa bola."

Ia melanjutkan, "Ia adalah pemain yang komplet dari segala sisi. Ia memberi kami banyak energi, variasi, dan etos kerja tinggi di lini tengah."

Perlu diingat bahwa Scott melakukan debutnya bersama timnas Inggris pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Republik Ceko di Praha pada hari Selasa, sebelum ia tampil sebagai starter untuk pertama kalinya empat hari setelahnya.