Kenan Yildiz, pemain Juventus, menjalani operasi baru untuk menangani retak pada tulang metatarsal kaki kirinya, sebagaimana diumumkan oleh Bianconeri.

Kabar ini sudah diperkirakan sepanjang pekan lalu, setelah Yildiz mengalami cedera pada pekan pembuka musim Serie A menghadapi Frosinone.

Sejak awal sudah jelas bahwa pemain tersebut akan membutuhkan operasi untuk menangani retak itu, dan bahwa ia akan absen dari lapangan dalam waktu yang lama.

Meskipun pernyataan klub tidak menyebutkan durasi absen Yildiz, jaringan "Football Italia" mengatakan: "Absennya diperkirakan berlangsung sekitar dua hingga tiga bulan, sebelum pemain tersebut kembali tampil di lapangan."

Pernyataan yang dirilis oleh Juventus memastikan Kenan Yildiz menjalani operasi untuk menangani retak pada pangkal tulang metatarsal kelima di kaki kirinya.

Operasi tersebut dilakukan di klinik Hessingpark di Augsburg, oleh dokter Martin Jordan, dan disaksikan oleh dokter klub Marco Freschi.

Yildiz akan memulai program rehabilitasi dalam 24 hingga 48 jam ke depan.

Kabar buruk itu bukan satu-satunya bagi Juventus, setelah Jeff Ekhator juga menjalani pemeriksaan yang menunjukkan cedera tingkat sedang pada otot hamstring paha kanannya.

Cedera ini menjadi pukulan baru bagi pemain tersebut, setelah cedera yang dialaminya persis setelah menuntaskan kepindahannya dari Genoa, di mana ia perlu menjalani pemeriksaan tambahan dua pekan lagi untuk menentukan kerangka waktu pemulihan yang tepat.

Masa absen Ekhator dari lapangan juga diperkirakan mencapai dua bulan.



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