Bayern Munich menerima pukulan telak dengan cedera yang menimpa penjaga gawang sekaligus kaptennya, Manuel Neuer, berupa robekan parsial pada salah satu tendon kaki kanannya, saat meraih kemenangan atas Mainz dengan skor (2-1), Sabtu kemarin, dalam lanjutan kompetisi Liga Jerman.

Bayern mengumumkan, pada hari Minggu ini, bahwa pemeriksaan medis memastikan Neuer mengalami robekan tersebut, serta menjelaskan bahwa sang penjaga gawang akan absen membela timnya dalam periode mendatang, tanpa menetapkan waktu resmi kepulangannya.

Baca Juga

Dari krisis Maroko hingga tuduhan terhadap Messi dan FIFA: Federasi Mesir mengakhiri perang Hossam Hassan

Bintang Bundesliga memimpikan Barcelona: Deco bertemu dengan agennya

Namun, menurut informasi dari jaringan "Sky Jerman", absennya Neuer akan berlangsung setidaknya selama 6 pekan, yang berarti penjaga gawang berusia 40 tahun itu akan absen hingga akhir tahun 2026.

Neuer terpaksa meninggalkan laga melawan Mainz sebelum babak pertama berakhir, setelah mengalami cedera dalam salah satu perebutan bola di dalam kotak penalti, sehingga penjaga gawang pengganti Jonas Urbig turun menggantikannya.

Cedera baru ini datang setelah Neuer sebelumnya mengalami sejumlah masalah pada kaki yang sama, yang menyebabkannya absen dari sejumlah pertandingan tim, sebelum ia kembali bermain baru-baru ini menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions Eropa.

Cedera ini semakin penting di tengah ketidakjelasan yang menyelimuti masa depan penjaga gawang veteran asal Jerman tersebut, yang kontraknya dengan Bayern Munich berakhir pada musim panas 2027, di tengah perkiraan bahwa ia akan pensiun dari sepak bola pada akhir musim ini.

Neuer sebelumnya telah mencatatkan rekor melawan Mainz, setelah menjadi pemain tertua yang tampil dalam sebuah pertandingan Liga Jerman dengan seragam Bayern, yakni pada usia 40 tahun dan 225 hari.