Dalam kemenangan 2-1 Portugal pada Minggu malam, bek kanan Norwegia itu meninggalkan lapangan pada menit ke-66 dengan mengalami sedikit masalah fisik. Leo Östigard masuk menggantikannya.

Sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai seberapa parah cedera yang dialami Ryerson. Namun, jika cederanya cukup serius, pemain berusia 28 tahun itu berpotensi absen dalam dua pertandingan Nations League berikutnya untuk tim Skandinavia tersebut.

Setelah menang pada laga pembuka melawan Denmark dan kalah dari Portugal, Norwegia akan menghadapi Wales pada Kamis mendatang, sebelum tiga hari kemudian pada Minggu kembali bertemu Portugal pada laga kedua.

Sementara itu, di BVB, Ryerson akan kembali dituntut tampil pada Jumat berikutnya (9 Oktober). Borussia Dortmund kemudian akan menjamu Werder Bremen di Signal Iduna Park pada awal pekan kelima Bundesliga.

Pada musim ini, pemain berusia 28 tahun itu belum melewatkan satu pun laga kompetitif untuk Die Borussen. Dalam tujuh penampilan di semua kompetisi, Ryerson menyumbang tiga assist. Dia juga tampil sebagai starter untuk Norwegia dalam kedua pertandingan Nations League.