Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083896854.jpgBildbyran
Christian Guinin
Diterjemahkan oleh

Absen paksa akibat cedera? Kekhawatiran besar soal bintang BVB

Bundesliga
J. Ryerson
UEFA Nations League A
Borussia Dortmund
Norway vs Portugal
Norway
Portugal

Melawan Portugal, Julian Ryerson dari Norwegia harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Apakah bintang BVB itu terancam absen?

Dalam kemenangan 2-1 Portugal pada Minggu malam, bek kanan Norwegia itu meninggalkan lapangan pada menit ke-66 dengan mengalami sedikit masalah fisik. Leo Östigard masuk menggantikannya.

Sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai seberapa parah cedera yang dialami Ryerson. Namun, jika cederanya cukup serius, pemain berusia 28 tahun itu berpotensi absen dalam dua pertandingan Nations League berikutnya untuk tim Skandinavia tersebut.

Setelah menang pada laga pembuka melawan Denmark dan kalah dari Portugal, Norwegia akan menghadapi Wales pada Kamis mendatang, sebelum tiga hari kemudian pada Minggu kembali bertemu Portugal pada laga kedua.

Sementara itu, di BVB, Ryerson akan kembali dituntut tampil pada Jumat berikutnya (9 Oktober). Borussia Dortmund kemudian akan menjamu Werder Bremen di Signal Iduna Park pada awal pekan kelima Bundesliga.

Pada musim ini, pemain berusia 28 tahun itu belum melewatkan satu pun laga kompetitif untuk Die Borussen. Dalam tujuh penampilan di semua kompetisi, Ryerson menyumbang tiga assist. Dia juga tampil sebagai starter untuk Norwegia dalam kedua pertandingan Nations League.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google