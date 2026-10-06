Klub Al Nassr memicu kontroversi dalam sepak bola Arab Saudi, setelah absen dari pertemuan Dewan Umum Liga Roshn.

Dewan Umum Liga Arab Saudi menggelar pertemuan dengan klub-klub, pada sore hari ini, Selasa, untuk membahas beberapa amendemen yang mungkin diterapkan pada periode mendatang.

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" Arab Saudi menyebutkan bahwa klub Al Nassr absen dari pemungutan suara atas keputusan-keputusan yang diajukan untuk dibahas dalam pertemuan ini, meski ini merupakan pertemuan Dewan Umum pertama dalam lebih dari dua tahun.

Hal itu terjadi akibat ketidakhadiran ketua dewan direksi klub Al Nassr, serta direktur eksekutifnya, di mana yang menghadiri pertemuan hanyalah Saeed Abu Dahesh, pejabat media klub ibu kota tersebut, yang tidak berhak memberikan suara menurut regulasi liga.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 DIR

Hal ini terjadi di saat klub Al Hilal, Al Ittihad, dan Al Ahli mengirim direktur eksekutif mereka, selain klub-klub Liga Roshn Arab Saudi lainnya, kecuali klub Al Khaleej yang tidak mengirim perwakilan apa pun.

Sesi tersebut menyaksikan pemungutan suara atas beberapa keputusan penting, dan yang terdepan di antaranya adalah pengesahan standar kompetensi untuk memilih ketua Liga Arab Saudi pada periode mendatang, sekaligus pencabutan klausul yang mensyaratkan kepemilikan pengalaman minimal 5 tahun.

Perlu diingat bahwa Dewan Umum Liga Arab Saudi tidak bersidang selama lebih dari dua tahun, tepatnya sejak September 2024.