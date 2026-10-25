Shane Kluivert, salah satu elemen paling menonjol di tim cadangan Barcelona, mengalami cedera otot hamstring kaki kiri yang akan menjauhkannya dari lapangan selama 8 pekan.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa winger asal Belanda berusia 19 tahun itu ikut serta dalam masa persiapan musim baru di bawah arahan pelatih Hansi Flick, dan juga mendapatkan kesempatan untuk tampil musim ini bersama tim muda utama di Liga Champions Muda Eropa.

Barcelona mengeluarkan pernyataan medis melalui akun-akun media sosialnya, yang mengumumkan cedera sang winger Belanda beserta perkiraan durasi pemulihannya.

Shane Kluivert, yang lahir pada 24 September 2007 dan termasuk dalam generasi yang sama dengan Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Bernal, dan Xavi Espart, hingga kini belum mampu mewujudkan mimpinya untuk melakukan debut bersama tim utama Barcelona.

Namun, ia sudah menarik perhatian Flick berkat kemampuannya bermain di tiga posisi di lini serang, dan ia juga berhasil mengukuhkan tempatnya di jajaran Barcelona Atletic.

Selama musim lalu, Kluivert tampil dalam 21 pertandingan bersama tim cadangan Barcelona, mencetak dua gol dan memberikan dua assist, serta ikut bermain di seluruh pertandingan Liga Champions Muda Eropa hingga tim asuhan pelatih Pol Planas tersingkir dari turnamen di babak play-off, dan ia mencetak 3 gol di kompetisi itu.

Selama musim ini, Shane Kluivert terutama mengisi posisi winger kiri, tetapi ia menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk mempertahankan levelnya secara konsisten.

Pertandingan terbaiknya sejauh ini adalah pada kemenangan telak 4-0 atas Peña Sport, di mana pemain Belanda itu mencetak dua gol dan juga memberikan assist untuk Landry Farré dari sepak pojok.