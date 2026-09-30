Absen 4 bulan: Real Madrid resmi umumkan bintangnya jalani operasi

Real Madrid mengumumkan pada hari Rabu ini bahwa bek asal Spanyol mereka, Raul Asencio, akan menjalani operasi dalam beberapa jam ke depan setelah mengalami cedera pada tulang kering kaki kanannya, menjadi pukulan baru bagi lini pertahanan Los Blancos pada musim ini.

Real Madrid menyatakan dalam pernyataan resmi: "Pemain kami, Raul Asencio, akan menjalani operasi besok untuk menangani patah tulang akibat stres pada tulang kering kaki kanannya."

Sementara itu, surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa setelah operasi, Asencio akan membutuhkan masa pemulihan yang panjang, yang akan membuatnya absen dari lapangan selama kurun waktu antara dua hingga empat bulan, yang berarti pemain tersebut akan absen dari lapangan hampir hingga awal tahun depan.

Bek Real Madrid itu terpaksa menghentikan latihan kembali akibat rasa sakit yang muncul lagi, dan hanya satu hari kemudian, kekhawatiran terburuk terkonfirmasi di Valdebebas, sehingga bek Spanyol itu akan menjalani operasi.

Rasa sakit tersebut tidak pernah mereda kapan pun, dan serangan nyeri baru pada area yang cedera menjadi jerami yang mematahkan punggung unta, yang mendorong diambilnya keputusan untuk melakukan operasi terhadap pemain tersebut.

Operasi ini sudah tampak di depan mata bagi Asencio sejak akhir musim lalu, ketika opsi tersebut sebenarnya sudah dipertimbangkan, dengan memanfaatkan musim panas untuk mengurangi masa pemulihan yang panjang.







