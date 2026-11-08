Mohamed Aboutrika, mantan bintang sepak bola Mesir dan analis di jaringan televisi "beIN Sports", mengkritik penampilan lini pertahanan Barcelona selama babak pertama laga melawan Atletico Madrid, yang digelar di Stadion Metropolitano dalam rangkaian pertandingan pekan ke-12 Liga Spanyol, yang paruh pertamanya berakhir imbang 1-1.

Atletico Madrid unggul lebih dulu pada menit ke-10 melalui Giuliano Simeone, sebelum Fermin Lopez berhasil mencuri gol penyama kedudukan untuk Barcelona pada menit ke-45.

Aboutrika mengatakan dalam analisisnya di jaringan "beIN Sports" bahwa lini pertahanan Barcelona tampil sangat buruk, seraya menyoroti betapa mudahnya para pemain Atletico Madrid menembus gawang yang dijaga Joan Garcia, sebelum ia berkomentar: "Pertahanan Barcelona kacau balau."

Ia melanjutkan sambil berkelakar: "Atletico Madrid dengan mudah mencapai gawang Joan Garcia, kalau kami bertiga (maksudnya rekan-rekannya di studio) turun ke lapangan, kami pun bisa mencapai gawang Barcelona."

Mantan bintang Al Ahly itu menambahkan bahwa Atletico Madrid berhasil menciptakan banyak peluang selama babak pertama, tetapi tidak memanfaatkannya sebagaimana mestinya, sementara Barcelona mampu menyamakan kedudukan hanya dari satu peluang, setelah Fermin Lopez mencetak gol penyeimbang sebelum babak pertama berakhir.

Aboutrika menjelaskan bahwa Barcelona beruntung bisa imbang di babak pertama, seraya menyebutkan bahwa gol Fermin Lopez dapat memberikan dorongan penting bagi Barca pada babak kedua, serta membantu mereka kembali ke dalam ritme pertandingan, terutama setelah tim Katalan itu kesulitan menghadapi tekanan serangan tuan rumah.

Aboutrika menutup penilaiannya atas babak pertama dengan menegaskan absennya Barcelona di lini serang kecuali pergerakan Lamine Yamal, seraya mengatakan bahwa ia tidak melihat tim Katalan itu menampilkan performa menyerang yang meyakinkan, dan tidak ada kehadiran yang jelas selain dari Yamal, sementara tim tampil buruk di sisi pertahanan.