Mohamed Aboutrika, bintang Al Ahly dan mantan pemain timnas Mesir, memuji penampilan Real Madrid pada babak pertama laga melawan Barcelona, Minggu malam ini, dalam El Clasico La Liga.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan Real Madrid lewat satu gol tanpa balas yang dicetak Kylian Mbappe.

Aboutrika mengatakan dalam analisisnya untuk babak pertama di kanal "beIN Sports": "Ini adalah babak terbaik Real Madrid bersama Jose Mourinho, dan inilah level yang saya perkirakan setelah melihat susunan pemain."

Ia melanjutkan: "Level hari ini berbeda, tim ini punya karakter, ada titik-titik di setiap sudut lapangan, dan penampilan istimewa dari Guler, Diomande, serta Mbappe yang mencetak gol dengan lutut, dan ia beruntung dalam gol itu."

Mantan bintang sepak bola Mesir itu menambahkan: "Barcelona beruntung di babak pertama, karena Real Madrid menyia-nyiakan 3 peluang matang, dan bisa saja mencetak dua atau tiga gol selain gol Mbappe."

Ia menegaskan: "Babak pertama berakhir dengan keunggulan yang layak bagi Real Madrid yang bermain dengan karakter besar sejak awal."

Ia menambahkan: "Barcelona menderita akibat permainan yang serampangan, Pedri banyak kehilangan bola, dan Real Madrid menutup celah para pemain, Cucurella menekan Yamal."

Ia menutup: "Barcelona kesulitan membangun peluang, dan Barca butuh perubahan, baik di dalam lapangan maupun dengan memasukkan pemain seperti Ademi."