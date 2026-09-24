Dalam upaya meredam kontroversi luas yang dipicu oleh pernyataan Hossam Hassan, Insinyur Hany Abo Rida, Presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir, turun tangan dengan pesan dukungan kuat kepada Mohamed El Shenawy, menegaskan bahwa penjaga gawang Al Ahly sekaligus kapten timnas Mesir tetap menjadi salah satu figur setia sepak bola Mesir, dan bahwa kedudukan serta sejarahnya dihargai dan dihormati oleh semua orang.

Pernyataan Abo Rida ini, menurut situs resmi asosiasi, hadir untuk mengakhiri spekulasi yang menyelimuti masa depan El Shenawy bersama Mesir, setelah keputusan mengejutkan untuk mencoretnya dari kamp latihan saat ini sebagai persiapan menghadapi Angola dan Sudan Selatan, dalam babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Menanggapi pertanyaan dari salah seorang jurnalis tentang sikap asosiasi terhadap penjaga gawang timnas utama Mesir, Abo Rida berkata: "Mohamed El Shenawy adalah salah satu putra sepak bola Mesir yang setia, ia telah dan masih menjalani perjalanan karier yang kaya dengan pengabdian dan pencapaian bersama timnas Mesir dan klub Al Ahly. Sejarah dan kedudukan El Shenawy sebagai pemain dan kapten sangat dihargai dan dihormati oleh Asosiasi Sepak Bola Mesir, dan kami bangga dengan semua yang ia persembahkan untuk sepak bola Mesir".









Pernyataan Hossam Hassan yang memicu krisis

Sebelumnya, Hossam Hassan, direktur teknik timnas Mesir, telah memicu kontroversi luas selama konferensi pers pra-pertandingan Mesir melawan Angola, yang dijadwalkan berlangsung besok Jumat di Stadion Kairo, ketika berbicara tentang alasan pencoretan El Shenawy.

Sang Kolonel berkata: "Mohamed El Shenawy pada suatu periode sudah tamat, dan tidak bermain bersama klubnya, namun demikian ia kembali ke levelnya melalui timnas Mesir.. bukan hanya dia, tetapi juga pemain-pemain lainnya".

Pelatih Mesir menegaskan bahwa keputusan tersebut murni bersifat teknis, seraya berkata: "Saya bisa saja mengatakan bahwa saya mencoret El Shenawy karena cedera, tetapi ini adalah pilihan saya, baik ia cedera maupun tidak".

Hossam Hassan menegaskan rasa hormatnya kepada kapten Mesir, seraya menambahkan: "Segala hormat kepada semua pemain, terutama Mohamed El Shenawy, karena ia adalah salah satu pemimpin timnas Mesir, dan salah satu pemain yang saya hargai".

Pernyataan Abo Rida hadir untuk mengirimkan pesan menenangkan kepada publik sepak bola, dan menegaskan bahwa pencoretan El Shenawy tidak mengurangi nilai historisnya, di saat timnas bersiap menjalani dua laga krusial dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Afrika.







