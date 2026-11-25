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Ajax telah menemukan sponsor utama baru. ABN AMRO akan kembali tampil di jersei klub asal Amsterdam itu mulai 1 Juli 2027. Bank tersebut menjalin kerja sama selama lima tahun dengan Ajax dan menjadi sponsor utama tim utama, tim putri, serta Jong Ajax. Kerja sama ini berlangsung hingga akhir musim 2031/2032, sebagaimana tercantum dalam siaran pers.

Dengan demikian, masa Ziggo sebagai sponsor utama akan berakhir setelah 12,5 tahun, seusai musim 2026/2027. Bagi ABN AMRO, kesepakatan ini menandai kembalinya mereka ke jersei Ajax. Bank tersebut sebelumnya menjadi sponsor utama klub Amsterdam itu pada 1991 hingga 2008.

Hubungan kedua pihak tetap terjalin setelah periode tersebut. ABN AMRO antara lain terlibat dalam akademi pemain muda dan tim putri. Sejak 2015, bank itu menjadi sponsor utama Ajax Vrouwen sekaligus mitra sosial klub.

Direktur umum Ajax, Menno Geelen, menyambut gembira kesepakatan tersebut. "Ini kabar yang sangat baik bagi klub. Kami sangat senang karena setelah melalui proses yang intensif dan cermat, kami menemukan sponsor utama baru dalam diri ABN AMRO. Kami telah terhubung selama puluhan tahun dan kerja sama sebagai sponsor utama ini akan terasa akrab bagi semua orang di klub serta para suporter kami. Kami berterima kasih kepada ABN AMRO atas kepercayaan mereka terhadap masa depan."

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Petinggi ABN AMRO, Marguerite Bérard, juga menantikan kerja sama yang kembali terjalin ini. "Kami bangga ABN AMRO akan kembali tampil sebagai sponsor utama di jersei Ajax, baik untuk tim putra maupun putri. Bersama-sama, kami telah merayakan kesuksesan besar dan telah menjalin hubungan dengan penuh keyakinan selama 35 tahun. Sejarah panjang itu menjadi landasan bagi awal yang baru."

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Namun, tidak semua pihak memandang kesepakatan sponsor ini sepenuhnya positif. Dalam siniar sepak bola Algemeen Dagblad, pembawa acara Etienne Verhoeff mempertanyakan kesepakatan tersebut. Menurut laporan De Telegraaf, ABN AMRO akan membayar sekitar 12 juta euro per tahun, termasuk bonus. Selama lima tahun, jumlahnya mencapai hampir 60 juta euro.

Verhoeff menganggap jumlah itu mencolok mengingat pemangkasan yang berlangsung di bank tersebut. "Saya sempat berpikir: Anda mengeluarkan 12 juta euro per tahun untuk itu, sementara ABN AMRO sedang menjalankan operasi pemangkasan besar-besaran. Anda memberhentikan 5.000 orang agar semakin menguntungkan dan bekerja semakin efisien. Mungkin memang begitulah hukum ekonomi, tetapi di satu sisi saya tetap berpikir..."

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Jurnalis Maarten Wijffels memahami suara-suara kritis tersebut. "Dari sudut pandang orang luar, menurut saya itu pertanyaan yang sangat wajar untuk diajukan kepada manajemen bank seperti itu." Pada saat yang sama, ia menyoroti nilai nostalgia dari kerja sama tersebut dan momen-momen istimewa yang telah dialami kedua pihak bersama.

Kritik itu bukan tanpa dasar. Pada November 2025, ABN AMRO mengumumkan rencana untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya secara bersih sebanyak 5.200 posisi penuh waktu hingga 2028 dibandingkan dengan 2024. Menurut bank tersebut, sekitar separuh pengurangan itu akan terjadi melalui keluarnya karyawan secara alami.

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Sementara itu, direktur komersial Ajax, Cas Biesta, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut cocok dalam beberapa aspek. "Saat mencari sponsor utama, Anda ingin menyeimbangkan apa yang cocok bagi klub dan apa yang baik dari sudut pandang komersial. Jadi, sangat luar biasa bahwa kami menemukan sponsor utama yang memenuhi kedua aspek itu."

Geert Pielage, Kepala Merek dan Komunikasi Korporat ABN AMRO, juga memandang kerja sama ini lebih dari sekadar kesepakatan komersial. "Jersei Ajax dengan ABN AMRO membangkitkan kenangan istimewa bagi banyak orang. Kami bangga akan hal itu. Namun, kami tidak hanya ingin mengenang siapa kami dahulu bersama-sama; kami ingin menunjukkan apa yang kami perjuangkan hari ini: membantu orang dan perusahaan untuk maju."

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Pielage menutup: "Melalui kerja sama sebagai sponsor utama ini, kami ingin memperkuat hubungan tersebut. Bukan hanya terlihat di jersei, melainkan juga bermakna di dalam dan di luar lapangan."