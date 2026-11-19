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Abdellah Ouazane, pemain Ajax Amsterdam berusia 17 tahun, mencuri perhatian setelah mencetak gol kemenangan timnas Maroko atas Niger (1-0) pada Selasa di Rabat.

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Gol itu lahir dalam penampilan perdananya sebagai starter bersama timnas Maroko. Ouazane pun menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah timnas di usia 17 tahun 306 hari, sekaligus membantu negaranya lolos ke Piala Afrika 2027.

Ouazane mencetak gol tersebut usai melakukan kombinasi satu-dua yang apik dengan Brahim Diaz. Pemain muda itu membuktikan besarnya ekspektasi yang mengiringinya di Maroko, setelah terpilih sebagai pemain terbaik Piala Afrika U-17 tahun lalu, sebelum bergabung dengan tim senior pada September lalu dan menjadi pemain Maroko termuda kedua yang meraih kehormatan tersebut.

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Ouazane sebenarnya nyaris pindah ke Real Madrid pada musim panas lalu, tetapi transfer itu batal akibat masalah yang muncul saat tes medis, tanpa diungkapkan jenisnya oleh klub Spanyol tersebut.

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Sebaliknya, Ajax melakukan pemeriksaan tambahan yang tidak menemukan masalah apa pun, sehingga memutuskan mempertahankan pemain yang bergabung dengan akademi mereka sejak usia tujuh tahun itu.

Meski awalnya tidak digolongkan sebagai talenta paling menonjol di akademi Ajax, Ouazane berhasil cepat menembus tim utama berkat sejumlah cedera yang menimpa rekan-rekannya, dan menampilkan performa yang mencuri perhatian walau belum mengunci tempat di susunan pemain inti.

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Ouazane menarik perhatian lewat gol yang dicetaknya ke gawang Heerenveen pada Agustus lalu, dalam laga yang berakhir imbang 2-2.

Pemain bertinggi badan 1,84 meter ini mampu bermain di sejumlah posisi, baik sebagai gelandang serang maupun sayap kiri. Di posisi terakhir itu ia mendapat kesempatan bermain lebih banyak setelah kepindahan Mika Godts ke Paris Saint-Germain.

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Ouazane telah mencetak 3 gol dan 5 assist dalam 20 penampilan bersama Ajax di semua kompetisi sejak awal musim ini.

Ia juga piawai dalam duel satu lawan satu dan mampu menggunakan kedua kakinya, selain memiliki akselerasi yang baik serta kemampuan menguasai bola.

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Meski demikian, Ouazane masih perlu mengasah ketajamannya di depan gawang dan mengurangi sejumlah pergerakan yang berlebihan, menurut penilaian para pakar sepak bola Belanda, seperti dilansir media Prancis RMC.

Di level timnas, Ouazane kelak bisa saja bersaing dengan Abdessamad Ezzalzouli untuk posisi sayap kiri, mengingat banyaknya opsi yang dimiliki pelatih Mohamed Ouahbi serta sulitnya merebut tempat utama di skuad yang dihuni banyak pemain berpengalaman.

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Ouazane terikat kontrak dengan Ajax hingga 2028, tetapi peluang kepergiannya pada musim panas mendatang tetap terbuka, terutama jika ia menerima tawaran besar dari Inggris dan bersinar di level internasional bersama Maroko.

Kendati begitu, sejumlah pengamat menilai bertahan satu musim lagi di Ajax akan lebih baik baginya untuk terus berkembang dan menambah pengalaman, menurut media Prancis tersebut.