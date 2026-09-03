Kepindahan Neymar dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2017 bukan sekadar transfer termahal dalam sejarah sepak bola kala itu, setelah klub Prancis tersebut membayar 222 juta euro untuk mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak bintang Brasil itu, melainkan juga menjadi titik balik dalam cara Barcelona mengamankan para pemainnya, khususnya talenta yang dianggap sebagai bagian dari masa depan klub.

Sejak kepergian Neymar, klub Catalan itu mulai mengubah kebijakannya secara jelas, setelah menyadari bahwa klausul pelepasan senilai 222 juta euro, yang saat itu tampak sebagai angka yang sulit dijangkau klub mana pun, ternyata tidak lagi cukup untuk mencegah klub-klub raksasa merebut bintang-bintangnya.

Tanda-tanda besar pertama dari perubahan ini muncul dalam kontrak-kontrak yang diteken atau diperpanjang setelah kepergian pemain Brasil tersebut.

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Kejutan itu mendorong manajemen Barcelona untuk meninjau ulang gagasan "klausul pelepasan yang terkait dengan nilai pasar". Alih-alih menetapkan angka tinggi tetapi masih bisa dibayar, klub mulai menetapkan angka yang pada dasarnya bertujuan membuat kepergian secara paksa nyaris mustahil.

Klausul astronomis

Hal itu segera tampak dalam kontrak sejumlah bintang tim. Klausul Lionel Messi kala itu naik menjadi 700 juta euro, sementara klausul Gerard Pique dan Sergio Busquets menjadi 500 juta euro.

Klausul pelepasan juga mencapai 400 juta euro dalam kontrak Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, dan Arthur Melo. Pada saat yang sama, klausul Sergi Roberto naik dari 40 juta menjadi 500 juta euro, dan Samuel Umtiti dari 60 juta menjadi 500 juta.

Menjelang 2019, Barcelona mencapai level yang lebih tinggi lagi ketika menetapkan klausul pelepasan senilai 800 juta euro dalam kontrak Antoine Griezmann. Hal itu tidak berhenti di situ, sebab pada Oktober 2021 Barcelona resmi mengumumkan bahwa kontrak baru Pedri memuat klausul pelepasan senilai satu miliar euro.

Hal yang sama terulang dengan Ansu Fati, yang kontraknya diperpanjang pada Oktober 2021 hingga 2027, disertai klausul pelepasan senilai satu miliar euro pula.

Pada April 2022, Barcelona mengumumkan bahwa kontrak baru Ronald Araujo juga memuat klausul pelepasan senilai satu miliar euro, sebelum Gavi bergabung ke dalam daftar yang sama pada September di tahun yang sama.

Klub melanjutkan pendekatan serupa dengan Lamine Yamal, di mana pada Oktober 2023 diumumkan bahwa kontrak pemain Spanyol itu, hingga Juni 2026, memuat klausul pelepasan senilai satu miliar euro.

Berkas Abdelkarim

Dalam konteks inilah datang sikap Barcelona terhadap penyerang Mesir, Hamza Abdelkarim, yang belakangan ini menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di klub.

Klausul pelepasan saat ini dalam kontrak Abdelkarim hanya 15 juta euro, sebuah angka yang kini dianggap rendah oleh Barcelona, mengingat perkembangan pemain tersebut dan meningkatnya minat terhadapnya.

Sejumlah laporan Spanyol belakangan menyebutkan keinginan Blaugrana untuk menaikkan klausul menjadi 150 juta euro, atau 10 kali lipat dari nilai saat ini, dalam kontrak baru dengan syarat yang lebih baik bagi pemain.

Meski klausul potensial untuk Abdelkarim jauh dari angka satu miliar euro yang ditetapkan Barcelona dalam kontrak Pedri, Gavi, dan Lamine Yamal, angka itu mencerminkan gagasan yang sama dengan kadar yang sesuai dengan usia muda pemain Mesir tersebut, yang belum melewati 18 tahun.

Langkah ini juga muncul di tengah pengalaman terbaru Barcelona dengan pemain Pedro Fernandez Sarmiento, yang dikenal dengan nama Dro, yang juga hijrah ke Paris Saint-Germain pada Januari lalu setelah pembayaran nilai klausul pelepasannya sebesar 6 juta euro, sesuatu yang dianggap Barcelona sebagai "pengkhianatan".

Menurut laporan sebelumnya dari surat kabar Catalan "Sport", cara kepergian gelandang serang itu terasa menyakitkan bagi Barcelona. Pelatih Hansi Flick pun kala itu menyatakan penyesalannya atas kepergian Dro, dengan mengatakan: "Jika seseorang ingin bermain untuk Barcelona, ia harus hidup dan bernapas dengan warna klub sepenuh jiwa raganya."

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