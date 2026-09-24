Rodri, peraih penghargaan Ballon d'Or 2024, mengungkapkan daftar singkat berisi 6 pemain yang ia jagokan untuk bersaing memperebutkan penghargaan tersebut pada edisi 2026.

Rodri kembali masuk ke dalam daftar kandidat Ballon d'Or 2026, setelah merengkuh gelar Piala Dunia dan meraih penghargaan pemain terbaik di turnamen tersebut, menjadikannya salah satu nama paling menonjol yang beredar. Namun, daftar pilihan pribadinya menyimpan beberapa kejutan, dengan absennya sejumlah nama besar dari pilihan-pilihannya.

Dalam sebuah wawancara dengan program "Partizado de COPE", Rodri mengatakan bahwa ia berharap salah satu pemain Spanyol dinobatkan sebagai peraih penghargaan tersebut, dan ia menyebutkan 6 nama yang menurutnya masing-masing memiliki alasan kuat untuk menang.

Rodri mengatakan, seperti dikutip jaringan RMC asal Prancis: "Yang benar-benar saya harapkan adalah penghargaan ini dimenangkan oleh pemain Spanyol. Kami ada 6 orang: Cucurella, Cubarsi, Rodri, Ruiz, Yamal, Torres."

Ia menambahkan: "Saya bisa katakan kepada kalian bahwa masing-masing dari mereka benar-benar layak meraih Ballon d'Or. Saya rasa semua rekan saya memiliki argumen yang kuat. Fabian Ruiz adalah yang memenangkan gelar terbanyak, dan Cubarsi jika melihat apa yang telah ia raih di usianya yang baru 19 tahun, lalu Ferran mencetak gol penentu, sementara saya sendiri meraih penghargaan pemain terbaik di turnamen, dan Lamine... luar biasa."

Kemudian ia melanjutkan sambil bertanya: "Apakah kalian tidak berpikir bahwa mereka semua benar-benar memiliki argumen yang nyata?"

Rodri menyingkirkan Mbappe, Dembele, dan Kvara

Meski berbicara tentang 6 nama, Rodri mengabaikan sejumlah kandidat paling menonjol yang beredar untuk memenangkan Ballon d'Or, terutama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, dan Lionel Messi.

Pemain Barcelona itu mengatakan: "Apakah kalian tidak berpikir bahwa mereka semua memiliki argumen nyata yang bisa disampaikan? Tetapi pada akhirnya hanya akan ada satu pemenang. Dan untungnya, saya bukan orang yang memberikan suara!"

Pada saat yang sama, Rodri menegaskan bahwa ia memahami kampanye media yang dipimpin oleh Mbappe dan Lamine Yamal demi meraih penghargaan tersebut, dengan mengatakan: "Menurut saya, itu hal yang hebat bahwa mereka meyakini diri mereka sebagai yang terbaik di dunia."

Raphinha di luar daftar

Sebaliknya, Rodri mengungkapkan keterkejutannya atas absennya rekan setimnya di Barcelona, Raphinha, dari daftar 30 kandidat Ballon d'Or.

Ia mengatakan tentang bintang Brasil itu: "Dialah pemain yang paling mengejutkan saya melebihi siapa pun dengan selisih yang besar."

Ia menambahkan: "Saya berkata kepadanya: tunggu, bukankah kamu dulu bermain di Leeds sebagai winger, masuk ke jantung pertahanan, dan sesekali mencetak gol? Dan sekarang kamu bermain sebagai penyerang murni, ini di luar kemampuan saya untuk memahaminya. Saya tidak mengerti bagaimana namamu tidak ada di antara 30 pemain terbaik Ballon d'Or."

Rodri menegaskan kehadirannya di acara Ballon d'Or

Rodri menegaskan kehadirannya di acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or, yang dijadwalkan berlangsung di London pada 26 Oktober mendatang, untuk mengantisipasi terulangnya kejutan baru.

Ia mengatakan: "Ya, saya akan berada di sana, saya akan datang apa pun yang terjadi. Bahkan pada hari Ballon d'Or, saya mengira mereka tidak akan memberikan penghargaan itu kepada saya, tetapi saya tetap hadir."

Real Madrid sempat memboikot acara Ballon d'Or tahun 2024, setelah mengetahui bahwa penghargaan tersebut tidak akan jatuh ke pemainnya asal Brasil, Vinicius Junior, hingga akhirnya Rodri dinobatkan sebagai peraih penghargaan tersebut.

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