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Pemain Ajax Aaron Bouwman (19) juga bisa membela tim nasional Inggris pada masa mendatang. Dalam wawancara dengan Voetbal International, Bouwman membahas dilema terkait pilihan tim nasionalnya.

Bouwman, yang lahir di Haarlem, untuk pertama kalinya masuk skuad timnas Belanda U-21 pada periode pertandingan internasional kali ini.

Bek berbakat itu sebelumnya telah puluhan kali membela berbagai tim nasional kelompok umur Belanda.

Dalam wawancara dengan jurnalis peliput Ajax Lentin Goodijk, Bouwman ditanya apakah benar ia juga berhak membela Inggris.

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Bouwman membenarkannya, tetapi langsung menegaskan pilihannya. "Saya sangat nyaman di timnas Belanda."

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"Saya bermain untuk semua tim nasional kelompok umur di sini, sementara Inggris juga praktis tidak pernah menghubungi saya. Jadi, Belanda memang pilihan pertama saya," kata Bouwman dengan tegas.

Bouwman juga bisa membela Jamaika. Ayahnya berkebangsaan Belanda, sedangkan ibunya lahir di Inggris dan berdarah setengah Jamaika.

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Bouwman belum pernah tampil di putaran final sebuah turnamen. "Setiap kali, kami nyaris lolos. Bersama tim U-17 dan U-19 juga, sayangnya. Itu mengecewakan, jadi sekarang harus terwujud."

"Timnas Denmark U-21 adalah lawan yang sulit, tetapi dengan tim yang kami miliki, kami seharusnya bisa berhasil. Kami sudah mempelajari lawan dengan baik. Semoga semuanya berjalan lancar dalam dua pertandingan ini," tutup pemain muda berbakat itu.