Apakah Jadon Sancho, Raphael Varane & Casemiro Adalah Kesalahan? Paul Scholes Pertanyakan Bisnis Transfer Manchester United

Scholes mempertanyakan bisnis transfer yang dilakukan United ketika mendatangkan pemain seperti Sancho, Varane dan Casemiro.

Scholes berbicara di acara The Overlap dan mengatakan tentang transfer Setan Merah baru-baru ini: “Jadon Sancho adalah pemain muda yang membuat Manchester United menghabiskan banyak uang, dan ia belum terbukti di liga [Inggris]. Dan mengapa klub seperti Real Madrid membiarkan Varane pergi? Jika Anda melihatnya musim lalu, dia tidak terlihat oke. Saya tidak berpikir itu adalah jendela transfer yang bagus.

Legenda Manchester United Paul Scholes percaya tidak ada seorang pun di Old Trafford yang bertanggung jawab atas rekrutan buruk, dengan kesalahan terus-menerus dan berulang diteruskan kepada manajer yang diminta untuk bekerja dengan pemain yang sebenarnya tidak pernah mereka inginkan.

