90 Menit Penuh Hinaan: Carvajal dalam Kepungan Suporter Bilbao

Pertandingan antara Athletic Bilbao dan Getafe, yang berakhir dengan kemenangan telak klub asal Basque dengan skor 4-0, menyuguhkan sebuah pemandangan yang memicu kemarahan para pendukung Bilbao, setelah Yuri Berchiche, pemain Athletic, mendekati Dani Carvajal, bek Getafe sekaligus mantan pemain Real Madrid, usai peluit panjang. Kedua pemain itu lantas berbincang dan mengakhiri pertemuan mereka dengan berpelukan, dalam sebuah pemandangan yang tidak dapat diterima oleh para suporter yang masih menyimpan kenangan pahit terhadap bek asal Spanyol tersebut.

Surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa para pendukung Athletic Bilbao menunjukkan permusuhan mereka terhadap Carvajal dengan jelas bahkan sebelum pertandingan dimulai, dengan melontarkan cemoohan kepadanya serta meneriakkan kata-kata hinaan setiap kali ia menyentuh bola, dalam suasana tegang yang berlangsung sepanjang laga, setelah pemain itu menjadi sasaran kemarahan para suporter akibat sebuah insiden sebelumnya yang terjadi pada tahun 2023.

Akar permusuhan antara para pendukung Bilbao dan Carvajal bermula dari pertandingan yang mempertemukan Athletic Bilbao dan Real Madrid pada tahun itu, ketika bek Spanyol tersebut masih mengenakan seragam Los Blancos. Ia melakukan tekel keras terhadap Yuri Berchiche, bek klub Basque saat itu, dalam sebuah perebutan bola, yang berujung pada cedera serius berupa patah tulang fibula.

Insiden tersebut meninggalkan jejak mendalam dalam ingatan para pendukung Athletic Bilbao, yang tidak melupakan cedera yang dialami pemain mereka, dan terus memandang Carvajal sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tekel keras itu. Hal inilah yang menjelaskan sambutan penuh permusuhan yang ia terima dalam pertemuan terakhir melawan Getafe, meski insiden itu telah berlalu bertahun-tahun.

Namun, pemandangan yang terjadi setelah pertandingan berakhir justru bertolak belakang dengan suasana tegang yang menguasai tribun. Berchiche mendekati Carvajal, dan kedua pemain itu berbincang sebelum saling berpelukan, sebagai isyarat bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak lagi menjadi penghalang bagi hubungan personal mereka, dan bahwa keduanya mampu melewati perselisihan itu, jauh dari kemarahan para suporter.