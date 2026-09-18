Roberto Mancini, direktur teknik timnas Italia, mengumumkan daftar berisi 34 pemain untuk mengarungi kompetisi UEFA Nations League pada jeda internasional mendatang, di mana daftar tersebut menyaksikan pemanggilan 9 wajah baru untuk pertama kalinya, di samping kembalinya sejumlah nama yang mengejutkan secara istimewa.

Pelatih berusia 61 tahun itu telah kembali menangani lini teknis Azzurri pada akhir Juli lalu dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2030. Italia akan menjalani dua pertandingan menghadapi Turki di bawah kepemimpinan Vincenzo Montella, selain menjadi tamu bagi Belgia dan Prancis.

Mancini memulai periode keduanya dengan menghadapi Belgia pada Jumat 25 September di Stadion "Olimpico" di Roma, sebelum bertolak untuk menghadapi Turki pada 28 September, kemudian mengunjungi Prancis di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane pada Jumat 2 Oktober, dengan Azzurri menjamu timnas Turki pada 5 Oktober di Stadion "Dall'Ara" di Bologna.

Daftar tersebut menyaksikan kemunculan 9 wajah baru untuk pertama kalinya, yaitu: Massimo Bisina (kiper Bologna), Daniele Ghilardi (bek Roma), Mikael Kayode (bek sayap Brentford), Eddy Kouadio (bek Monza), Alessandro Romano (gelandang Cagliari), Issa Doumbia (bakat muda Sporting Lisbon), Sebastiano Esposito (penyerang Sassuolo), Antonio Vergara (penyerang Napoli), dan Mohamed Ali Zuma (penyerang Nürnberg).

Turut dipastikan hadirnya Honest Ahanor (yang bergabung ke Crystal Palace melalui Atalanta dan Chelsea) serta pengatur serangan Borussia Dortmund Samuel Inacio, sementara Mancini memanggil duet Nicolò Fagioli dan Nicolò Zaniolo setelah absen dari kostum Italia sejak Oktober 2024, sedangkan Rolando Mandragora kembali setelah pemanggilan terakhirnya pada Maret 2021, dengan absennya Marco Balestra pemain Chelsea karena cedera.

Berikut adalah daftar timnas Italia untuk pertandingan UEFA Nations League:

Penjaga Gawang: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Bisina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

Lini Belakang: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Mikael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Lini Tengah: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting Lisbon), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Lini Depan: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuel Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zuma (Nürnberg).

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