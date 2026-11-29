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Lamine Yamal hanya butuh 85 detik untuk menandai kembalinya ke susunan pemain inti Barcelona dengan cara terbaik. Ia membobol gawang Deportivo La Coruña lewat gol cepat pada Minggu (hari ini) di Stadion Riazor dalam lanjutan pekan ke-14 LaLiga, sekaligus memberi tim Catalan itu awal sempurna dalam laga yang sangat penting bagi persaingan perebutan gelar juara.

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Gol sang bintang muda menambah babak baru dalam kiprah gemilangnya bersama Barcelona. Ia memanfaatkan kecerdasannya bergerak di dalam kotak penalti dan mencetak gol dengan cara istimewa yang mengacaukan perhitungan tuan rumah. Gol itu datang pada saat yang tepat bagi tim Catalan, yang memasuki laga dengan tekad memanfaatkan kegagalan rival abadinya, Real Madrid, untuk memperlebar jarak di puncak klasemen.

Kembalinya Yamal bukan satu-satunya sorotan utama di awal pertandingan. Penampilannya juga membawa kabar melegakan soal kondisi fisiknya, setelah ia absen pada laga Eropa terakhir melawan Sabah karena merasakan ketidaknyamanan di pergelangan kaki kanan. Ia kemudian kembali bugar dan mendapat lampu hijau untuk masuk kembali dalam perhitungan pelatih asal Jerman, Hansi Flick.

Lamine Yamal dengan cepat menjadi pusat perhatian setelah membuka skor pada menit kedua, tepatnya hanya 85 detik setelah peluit kick-off dibunyikan. Ia memanfaatkan aksi cerdas Dani Olmo di dalam kotak penalti untuk membawa Barcelona unggul lebih awal dan mengejutkan para pendukung Deportivo di Stadion Riazor.

Gol tersebut bukan sekadar awal yang kuat bagi Barcelona, tetapi juga memiliki nilai statistik khusus bagi Yamal. Menurut akun statistik "Mister Chip", sang pemain mencetak gol tercepat sepanjang kariernya di LaLiga, setelah hanya membutuhkan 85 detik untuk menjebol gawang lawan.

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Rekor sebelumnya milik sang bintang muda adalah 5 menit 9 detik, yang tercipta dalam laga ketika Barcelona menang 5-0 atas Valencia pada September 2026. Yamal kemudian memecahkan rekor pribadinya itu lewat gol cepat ke gawang Deportivo.

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Deportivo: Kebobolan Gol Cepat Berubah Jadi Mimpi Buruk

Fakta statistik menarik tidak berhenti pada rekor pribadi Lamine Yamal. Akun "Mister Chip" juga menyoroti masalah Deportivo La Coruña yang kerap kebobolan pada menit-menit awal pertandingan.

Tim tersebut kebobolan dalam 90 detik pertama untuk laga kedua secara beruntun. Sebelumnya, gawang mereka dibobol Alaves setelah 83 detik dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-3 pada 21 November 2026, dengan Ángel Pérez sebagai pencetak golnya.

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Skenario serupa terulang saat menghadapi Barcelona, ketika Yamal hanya butuh 85 detik untuk mencetak gol pembuka. Deportivo pun menghadapi masalah berulang dalam mengawali pertandingan, setelah menerima dua pukulan dini dalam dua laga berturut-turut.

Flick Kembali Memiliki Senjata Andalan Lini Serang Setelah Sempat Khawatir

Kembalinya Lamine Yamal ke susunan pemain inti menjadi suntikan penting bagi Hansi Flick, terlebih sang pelatih asal Jerman memilih tidak mengambil risiko dengan memainkannya saat menghadapi Sabah di Liga Champions, setelah sang pemain merasakan ketidaknyamanan di pergelangan kaki kanan.

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Setelah masalah itu teratasi dan kebugarannya pulih, Yamal kembali memimpin sisi kanan serangan dan memberi Barcelona salah satu senjata ofensif terpentingnya, berkat kemampuannya menggiring bola, menciptakan peluang, dan melakukan pergerakan berbahaya di sepertiga akhir lapangan.

Flick mengandalkan kemampuan sang pemain muda untuk membuat perbedaan dalam laga yang membutuhkan solusi individu, terutama melawan tim yang bertahan dalam dan menutup ruang. Hal ini menjadikan kehadirannya di susunan pemain inti sebagai elemen penting dalam perhitungan tim Catalan.

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Hadiah dari Real Madrid dan Peluang Memimpin Sendirian di Puncak

Barcelona menjalani laga kontra Deportivo dengan ambisi jelas meraih tiga poin, memanfaatkan kekalahan Real Madrid 1-2 dari Deportivo Alaves. Hasil itu membuka jalan bagi tim Catalan untuk memperlebar jarak dengan rival abadinya dalam persaingan di puncak klasemen LaLiga.

Gol cepat Yamal tampak menjadi awal terbaik untuk mewujudkan target tersebut. Gol itu memberi Barcelona keunggulan dini dan mengurangi tekanan pada para pemainnya, dalam laga ketika tim berupaya menegaskan keunggulannya dan melanjutkan tren positif.

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Pertandingan ini memiliki arti tambahan bagi para pendukung Barcelona, karena menjadi kunjungan pertama tim ke Stadion Riazor dalam delapan tahun terakhir. Laga ini juga bertepatan dengan momen bersejarah bagi klub, yakni peringatan ulang tahun ke-127 berdirinya Barcelona yang jatuh pada 29 November.

Dengan demikian, kembalinya Lamine Yamal bukan sekadar penampilan baru setelah absen karena terpaksa, melainkan disertai gol bersejarah dan awal yang sempurna, pada hari ketika Barcelona ingin merayakan sejarahnya, memperkuat posisinya saat ini, dan mengirim pesan jelas kepada para pesaingnya dalam perebutan gelar LaLiga.