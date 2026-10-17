8 hari yang bisa mengubah segalanya: 3 badai mengancam awal sempurna Barcelona

Barcelona menjalani awal musim yang luar biasa setelah mendominasi para pesaingnya berkat kekuatan serang dan ketajaman bintang-bintangnya. Namun ujian sesungguhnya semakin dekat dengan hadirnya satu pekan padat berisi laga-laga besar, yang bisa mengungkap sejauh mana kemampuan klub Katalan itu mempertahankan performa gemilangnya di level domestik maupun Eropa.

Menurut situs "Foot Mercato" Prancis, Barcelona telah mencetak 43 gol dalam 10 pertandingan pertama di berbagai kompetisi, sebuah indikasi dari kekuatan serangnya. Raphinha membukukan 14 gol dalam 8 pertandingan, sementara Lamine Yamal mencetak 8 gol dan memberikan 9 assist dalam 10 pertandingan.

Barcelona memulai rangkaian ujiannya dengan menghadapi Real Betis, hari ini Sabtu, sebelum bentrokan yang dinanti-nantikan dengan Paris Saint-Germain di Liga Champions pada Selasa mendatang, lalu El Clasico melawan Real Madrid pada Minggu 25 Oktober.

Real Betis menempati peringkat ketiga di Liga Spanyol setelah meraih awal yang kuat secara domestik maupun di Eropa, sehingga laga ini menjadi ujian penting bagi Barcelona, selain pengaruh hasilnya terhadap persaingan di puncak klasemen sebelum El Clasico, mengingat Real Madrid tertinggal dengan selisih 6 poin menurut laporan tersebut.

Perhatian juga tertuju pada duel Barcelona dan Paris Saint-Germain di Stadion Parc des Princes, sebuah pertemuan yang dinantikan antara dua tim yang menampilkan level permainan kuat, dan memperoleh arti pentingnya dari nilai kompetisi serta hasrat untuk menegaskan wibawa di Eropa.

Tantangan Barcelona tidak hanya terbatas pada kekuatan para pesaing, sebab menangani tekanan jadwal pertandingan dan pembagian menit bermain akan menjadi dua faktor penentu untuk menghindari kelelahan dan menjaga kesiapan para pemain selama periode padat ini.

Dari sisi kesiapan, situasi di internal Barcelona terlihat relatif menenangkan, dengan kembalinya Frenkie de Jong dan Raphinha ke latihan bersama tim, sementara Andreas Christensen dan Roony Bardghji masih absen.

Namun Raphinha membutuhkan penanganan hati-hati setelah cedera-cedera terakhir yang dialaminya saat tampil bersama timnas Brasil. Pelatih Hansi Flick mengatakan bahwa ia memahami keinginan pemain tersebut untuk tampil sebagai starter, tetapi ia menegaskan perlunya langkah bertahap dalam menangani kembalinya pemain itu, mengingat padatnya pertandingan yang akan datang.

Volume penampilan Lamine Yamal juga menjadi perhatian staf kepelatihan, setelah ia menjalani 851 menit sejak awal musim, menjadikannya pemain Barcelona dengan menit bermain terbanyak, melampaui Joan Garcia, sementara Pedri telah bermain 666 menit.

Meski demikian, Flick tampak tidak terlalu khawatir, dengan menegaskan bahwa Yamal menikmati sepak bola, tetapi pada saat yang sama ia menekankan pentingnya mengelola menit bermainnya dengan bijak.

Di antara ambisi melanjutkan rangkaian kemenangan dan tekanan laga-laga besar, Barcelona memasuki satu pekan yang bisa menggambarkan wajah fase berikutnya, di tengah ujian beruntun yang akan mengungkap kemampuannya mempertahankan kilaunya di hadapan para pesaing kelas berat.