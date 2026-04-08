8 bulan tanpa gaji.. Aliou Cissé mengumumkan kepergiannya dari tim nasional Libya

Pelatih asal Senegal, Aliou Cisse, pelatih Timnas Libya, mengumumkan pengunduran dirinya dari melatih tim, sementara laporan pers mengungkap penyebabnya.

Cisse yang berusia 50 tahun mengambil tugas memimpin Timnas Libya pada Maret 2025 dengan kontrak berdurasi dua tahun, dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga. Namun ia tidak menuntaskan tugasnya, dan mengungkapkan pemutusan kontrak pada hari Rabu ini.

Pelatih yang menjuarai Piala Afrika 2021 bersama Timnas Senegal itu menulis melalui akunnya di platform “Instagram”: “Bulan Maret lalu sangat istimewa bagi saya, karena menjadi pemusatan latihan terakhir saya sebagai pelatih Timnas Libya. Ini adalah petualangan yang sangat kaya secara profesional dan personal, dan saya tidak mungkin pergi tanpa menyampaikan sepatah kata dari hati.”

Ia menambahkan: “Kepada staf pelatih dan para pemain: meski ada kesulitan yang kami hadapi, saya bangga dengan pekerjaan yang telah kita selesaikan bersama dan dengan hasil yang kita raih. Saya sangat percaya pada tim ini, dan saya tidak sedikit pun ragu bahwa kalian akan terus berupaya untuk membawanya melangkah maju.”

Cisse melanjutkan: “Kepada para suporter Libya: saya ingin berterima kasih atas sambutan hangat yang kalian berikan kepada saya, serta atas antusiasme dan dukungan kalian yang tanpa batas. Saya tidak akan pernah melupakan kalian, dan saya tahu bahwa Ksatria Mediterania akan selalu bisa mengandalkan kalian. Saya mendoakan kalian semua sukses di masa depan.”

Cisse menjalani 10 pertandingan bersama Timnas Libya; menang 3 kali, imbang 5 kali, dan hanya kalah 2 kali.

Di sisi lain, situs “Foot Africa” mengungkap bahwa Cisse tetap bekerja selama 8 bulan tanpa menerima gaji, karena krisis keuangan yang dialami Federasi Sepak Bola Libya.

Jaringan “Ghana Soccer” menyebut bahwa sang pelatih menghadapi keterlambatan besar dalam pencairan hak-hak finansialnya sepanjang masa kerjanya.

Meski laporan pada awal April ini menyatakan bahwa federasi Libya baru-baru ini telah menyelesaikan bagian besar dari tunggakan tersebut, jaringan itu menegaskan bahwa setidaknya gaji satu bulan tetap belum dibayarkan hingga saat pengunduran dirinya.

