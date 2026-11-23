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Manajemen Milan telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut penyerang Real Madrid asal Brasil, Endrick, pada bursa transfer musim dingin mendatang dengan nilai hampir 70 juta euro.

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Menurut radio Spanyol "Cadena SER", Rossoneri sudah menyampaikan kepada sang pemain keinginan mereka untuk merekrutnya pada Januari. Jika ia tidak bisa pergi pada musim dingin, klub Italia itu akan mempertimbangkan kemungkinan bernegosiasi dengannya pada bursa transfer musim panas mendatang.

Langkah ini kembali membuka perbincangan soal masa depan penyerang muda tersebut di Los Blancos, setelah selama beberapa pekan terakhir tidak menentu.

Jurnalis Alberto Cerruti dari harian "La Gazzetta dello Sport" mengungkapkan melalui radio "SER Deportivos" pekan lalu bahwa Milan serius meminati pemain asal Brasil itu. Ia menegaskan bahwa minat tersebut bukan sekadar rumor media, melainkan keinginan nyata dari manajemen klub Italia tersebut.

Jurnalis Antón Meana kemudian menegaskan perkembangan terbaru dengan menyatakan bahwa tawaran Milan bersifat resmi dan kini sudah diajukan, serta mereka ingin merekrutnya pada Januari.

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Meana menjelaskan bahwa awalnya ia mengira hal itu hanyalah tipuan biasa dari media transfer Italia, yang terus-menerus mempromosikan pemain dan selalu mengaitkan mereka dengan Serie A. Namun, ia mengaku terus terang tidak menyangka akan adanya tawaran dari Milan ini. Menurutnya, seperti yang telah disampaikan Cerruti, minat itu sangat serius, dan jika memungkinkan, mereka ingin merekrut Endrick pada bursa transfer musim dingin saat ini.

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Masalahnya terletak pada sikap pelatih José Mourinho, yang menegaskan bahwa ia mengandalkan sang pemain dan tidak ingin Real Madrid melepasnya.

Mourinho menilai bahwa keberadaan Endrick di skuadnya adalah hal yang baik, dengan alasan ia pemain yang bagus, pelapis yang baik bagi Kylian Mbappé, dan selalu berlatih dengan sungguh-sungguh sebelum setiap pertandingan.

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Pelatih asal Portugal itu lebih memilih mempertahankannya, karena ia tahu tidak akan ada pemain lain yang mampu menyamai atau melampaui pemain Brasil itu dalam perannya di tim.

Di sisi lain, para agen sang pemain mendorong ke arah yang berbeda demi mencari peluang lebih besar untuk tampil sebagai starter dan mendapatkan menit bermain lebih banyak, sesuatu yang saat ini tidak ia peroleh di tengah ketatnya persaingan di lini depan Real Madrid.

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Para agen Endrick, yang dekat dengannya, dijadwalkan berada di Madrid pekan ini atau awal pekan depan untuk mengadakan pembicaraan dan membahas masa depan penyerang muda tersebut dengan manajemen klub.

"Saya ingin melihat bagaimana perkembangan dalam beberapa pekan ke depan. Saya rasa Endrick tidak akan pergi, tetapi para agennya akan berada di Madrid untuk mengadakan pembicaraan dan membahas masa depannya," kata Meana.

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Keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain sendiri. Minat itu ada, para agen pemain mendorong ke satu arah, sementara Mourinho mendorong ke arah sebaliknya. Endrick harus memutuskan antara bertahan di Real Madrid dan berjuang merebut tempat di bawah arahan Mourinho, atau menerima tawaran besar Milan dan mencari peran utama di Serie A.

Hari-hari mendatang akan menentukan tujuan penyerang asal Brasil itu, yang kini menjadi pusat tarik-menarik baru antara ambisi klubnya saat ini dan godaan tawaran senilai 70 juta euro, dalam beberapa hari ke depan.