Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, sudah mulai merasakan dampak dari kontroversi seputar video yang baru-baru ini menampilkan dirinya, di mana ia menyebut Mao Zedong, mantan pemimpin China, sebagai "diktator".

Akibat video ini, pemerintah China langsung menyatakan ketidaksenangan mendalam atas pernyataan Mbappe, dan televisi resmi China menangguhkan sebagian siaran pertandingan La Liga, sementara sejumlah sponsor China mengumumkan pengakhiran kemitraan mereka dengan penyerang Prancis tersebut.

Jaringan "Foot Mercato" menyebutkan, mengutip surat kabar Prancis "L'Equipe", bahwa hal ini berlaku untuk perusahaan Bushuela, sebuah perusahaan minuman energi, yang menggunakan suara dan citra sang pemain untuk kepentingannya, di samping perusahaan Mengniu, sebuah perusahaan susu terkenal di China.

Kedua kontrak ini menghasilkan sekitar 7 juta euro per tahun bagi pemain Real Madrid itu, dan sedianya akan berakhir masing-masing pada Februari dan Maret 2027. Seandainya tidak ada kehebohan ini, kemungkinan besar keduanya akan diperpanjang.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa permintaan maaf Mbappe tidak akan mengubah apa pun.

Mbappe sebelumnya telah merilis pernyataan permintaan maaf kemarin yang berbunyi: "Dalam sebuah wawancara yang baru-baru ini dilakukan dengan saya, saya mengomentari sebuah foto diri saya, tetapi komentar saya kurang tepat, dan kini saya menyadari bahwa hal itu melukai perasaan banyak orang di China dan komunitas Tionghoa di seluruh dunia".

Ia menambahkan: "Saya meminta maaf kepada setiap orang yang merasa terganggu oleh kata-kata saya, karena itu sama sekali bukan maksud saya. Saya memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap bangsa China dan sejarahnya, dan saya menyampaikan penyesalan saya yang tulus".



















