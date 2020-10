Pembantaian 7-2 Aston Villa: Jurgen Klopp, Dengar Roy Keane! Liverpool Memang Ceroboh!

Hampir semua orang mungkin kehabisan kata-kata melihat pembantaian yang terjadi di Villa Park Minggu malam lalu, baik yang bukan atau fans .

The Reds adalah juara bertahan dan mereka menggapainya di musim lalu dengan cara yang sensasional. Mereka Begitu superior dan tak terkejar oleh para rivalnya dari awal hingga akhir.

Namun, pemandangan semalam membuat publik sepakbola jadi teringat lagi dengan komentar legenda Roy Keane, yang melabeli Liverpool "ceroboh" pascakemenangan atas 3-1.

Jurgen Klopp beruntung, dia bisa membalas komentar Keane dengan respons yang cukup ofensif lantaran timnya meraih kemenangan setelah sempat tertinggal 1-0 dari The Gunners lewat proses kebobolan yang jelas-jelas menampakkan adanya kerapuhan di lini belakang mereka: blunder Andy Robertson.

Bagaimana jika Liverpool akhirnya kalah 1-0 dari Arsenal saat itu?

Malam tadi, penonton disuguhkan kecerobohan yang lebih akut ketika Jack Grealish cs mengacak-acak Virgil van Dijk dkk di jantung pertahanan untuk memberondong gawang yang dikawal Adrian hingga tujuh kali.

Kalau tidak mau mengakui 'komentar Keane memang benar', penilaian sang legenda United 'mungkin ada benarnya'. Bisa dilihat sendiri berapa banyak kecerobohan yang dibuat para pemain belakang Liverpool sejak memulai kampanye musim 2020/21, termasuk tragedi pembantaian 7-2 ini tentunya.

Saat meladeni tim promosi penuh kejutan, , di pekan pembuka Liga Primer Inggris, Liverpool harus mendapati gawang mereka dibobol hingga tiga kali sebelum susah payah mengatasi serdadu Marcelo Bielsa 4-3 dengan "bantuan" dua penalti.

Van Dijk dan kolega juga tak berdaya saat serangan balik Arsenal membuat Robertson kelimpungan berujung blunder, yang memudahkan Alexandre Lacazette mengemas gol pembuka.

Sebetulnya, kecerobohan sektor pertahanan Liverpool sudah mulai tampak di tahapan akhir musim lalu. Ingat ketika Arsenal mengalahkan Liverpool 2-0 gol-golnya berasal dari mana? Anda bisa menilainya sendiri.

Untungnya, Keane tidak di studio untuk pertandingan kali ini. Barangkali, Keane akan terbahak-bahak melihat skuad Klopp semalam jika dia yang menjadi komentator.

Klopp seperti tak menyadari, kesalahan yang dibuat pemainnya terbilang konstan, baik secara individual mau pun kolektif.

Adrian, yang menggantikan Alisson Becker karena cedera, menghadiahi Villa gol pembuka saat laga baru seumur jagung. Kurang meyakinkannya kiper Spanyol itu saat bola berada di kakinya bisa jadi problem tersendiri di tengah absensi sang penjaga gawang Brasil.

Watkins, rekrutan Villa di musim panas ini dari , sebelumnya tak pernah mencicipi indahnya mencetak gol di kasta tertinggi, tapi di babak pertama dia meruntuhkan tembok penjagaan klub Merseyside dengan hat-trick dia.

7 - Liverpool have conceded seven goals in a game for the first time since April 1963, in a 7-2 defeat to Hotspur. Crushing. #AVLLIV pic.twitter.com/CrvMuNFuYk