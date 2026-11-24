Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pemain asal Brasil Gabriel Jesus berubah dari salah satu kejutan terbesar di awal musim bersama Barcelona menjadi pemain dengan peran sangat terbatas dalam rencana pelatih Hansi Flick. Kesempatannya bermain terus menurun dalam beberapa pekan terakhir, meski ia mencatat awal yang produktif sejak bergabung dengan tim Catalan itu dari Arsenal pada bursa transfer musim panas dengan nilai 10 juta euro.

Iklan

Jesus memanfaatkan absennya rekan senegaranya, Raphinha, setelah jeda internasional pertama dan berhasil menampilkan performa mencolok di lini serang. Namun, kembalinya Raphinha ke lapangan dan makin ketatnya persaingan di posisi depan jelas mengurangi peluang pemain asal Brasil itu, sehingga ia perlahan tersisih dari rencana susunan pemain inti, seperti dilaporkan harian asal Catalan, "Sport".

Statistik Jesus menunjukkan sebuah paradoks yang jelas. Ia mencetak empat gol dan satu assist hanya dalam 286 menit di laga resmi, yang tersebar di LaLiga dan Liga Champions. Catatan gol yang mengesankan itu sejauh ini belum cukup untuk menjamin tempat tetap baginya dalam rotasi lini serang Flick.

Periode terbaik Jesus datang pada Oktober lalu, ketika masalah fisik yang dialami Raphinha membuka peluang baginya untuk tampil sejak menit pertama. Ia mengawali kiprahnya dengan mencetak dua gol setelah masuk dari bangku cadangan, sebelum Flick memercayainya sebagai pemain inti saat menghadapi Getafe dan Real Betis. Sang pemain membalas kepercayaan pelatihnya dengan mencetak satu gol di setiap laga dan membantu tim meraih dua kemenangan.

Namun, meski tampil apik dalam dua laga tersebut, sejak saat itu Jesus hanya mendapat 60 menit dalam enam pertandingan, yakni 12 menit di El Clasico melawan Real Madrid, 28 menit kontra Alaves, dan 20 menit saat menghadapi Aston Villa.

Iklan Iklan

Yang paling mencuri perhatian adalah absennya Jesus sama sekali saat menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions, serta dalam dua pekan terakhir LaLiga melawan Atletico Madrid dan Villarreal, padahal ketiga laga itu sangat penting dan lawan yang dihadapi tergolong kuat.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BAR Tonton

Dalam laga terakhir melawan Villarreal, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 3-2, Flick memilih memasukkan Anthony Gordon dan Dani Olmo demi mengejar ketertinggalan, alih-alih memberi Jesus kesempatan bermain. Alhasil, penyerang asal Brasil itu hanya bisa menyaksikan jalannya laga dari bangku cadangan.

Menurunnya peran Jesus bertepatan dengan kembalinya Raphinha ke posisi biasanya, ditambah status Lamine Yamal sebagai pemain inti, serta persaingan antara Anthony Gordon dan Karim Adeyemi. Hal itu makin mempersulit posisi pemain asal Brasil tersebut, yang belum mencetak gol selama lebih dari sebulan dan masih berupaya memantapkan tempatnya di antara opsi lini serang Flick.

Iklan

Absennya Lamine Yamal Beri Jesus Peluang Baru

Meski menit bermainnya menurun, laga melawan klub Azerbaijan Sabah di Liga Champions bisa menjadi peluang baru bagi Jesus untuk merebut kembali perannya di tim , setelah Lamine Yamal absen dari daftar pemain Barcelona yang bertolak ke Azerbaijan akibat nyeri ringan di pergelangan kaki kanan. Kondisi itu akan memaksa Flick melakukan perubahan di lini depan Barca.

Iklan

Perkiraan menunjukkan bahwa Karim Adeyemi menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Lamine Yamal di sisi kanan, bersama Raphinha dan Anthony Gordon. Namun, absennya bintang Spanyol itu juga bisa memperbesar peluang Jesus mendapatkan menit bermain, terutama ketika Flick memutuskan melakukan pergantian pemain di tengah laga.

Pada Oktober, Jesus sudah membuktikan kemampuannya memanfaatkan peluang yang ia dapat, setelah mencetak gol ke gawang Getafe dan Real Betis. Setelah berpekan-pekan luput dari sorotan, laga melawan Sabah tampak menjadi kesempatan yang tepat bagi penyerang asal Brasil itu untuk kembali unjuk diri dan meyakinkan Flick bahwa ia masih merupakan opsi lini serang yang mampu memberi kontribusi bagi Barcelona.