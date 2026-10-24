Sebanyak 7 pemain akan absen membela Bayern Munich saat menghadapi tuan rumah Freiburg, dalam laga yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu di Stadion "Europa Park", dalam ajang Liga Jerman, akibat cedera dan alasan keluarga.

Tim asal Bavaria itu kehilangan jasa dari Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Diaz, Kim Min-jae, Joshua Kimmich, dan Alexander Pavlovic, ditambah absennya pelatih Vincent Kompany dari kursi kepelatihan.

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Neuer absen akibat masih mengalami iritasi tendon pada kakinya, sementara Musiala melanjutkan pemulihan dari robekan serat otot pada paha kanannya.

Adapun Luis Diaz, ia mengalami robekan otot ringan pada otot bagian belakang paha kirinya, yang dideritanya saat menghadapi Arsenal di Liga Champions Eropa, sedangkan Kim Min-jae absen karena cedera otot yang dialaminya pada pertandingan yang sama, dan karenanya ia terpaksa ditarik keluar di antara dua babak.

Kimmich tidak tampil karena alasan keluarga menyusul meninggalnya sang ayah, sehingga ia menghabiskan waktu bersama keluarganya, sementara Alexander Pavlovic mengalami masalah pada otot betis, menurut yang dilaporkan situs "Sky Sport - Jerman".

Di sisi staf kepelatihan, Kompany absen setelah mengalami kolaps saat memantau latihan tim kedua, dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.

Max Eberl, Direktur Olahraga Bayern Munich, menegaskan bahwa kondisi pelatih asal Belgia itu stabil, namun ia akan tetap berada di rumah sakit selama beberapa hari lagi, seraya mengisyaratkan bahwa klub akan memberinya waktu yang diperlukan untuk pulih, sebelum kembali menjalankan tugasnya.

Aaron Danks, asisten pelatih, diperkirakan akan memimpin Bayern Munich dalam laga melawan Freiburg, yang memiliki arti penting besar antara dua tim yang bersaing memperebutkan puncak klasemen Bundesliga.



