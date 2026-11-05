Atletico Madrid memulihkan gelandangnya, Johnny Cardoso, menjelang laga melawan Barcelona yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang di Stadion Metropolitano, di mana kedua tim akan berupaya untuk menempati puncak klasemen La Liga sendirian sebelum jeda internasional.

Barcelona dan Atletico sama-sama mengalami masalah cedera di skuad mereka, di samping adanya sejumlah pemain yang berada pada tahap akhir pemulihan dan mungkin menjadi pilihan yang tersedia untuk laga hari Minggu.

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Bagi Atletico Madrid, kabar baik besar itu memiliki nama dan nama belakang: Johnny Cardoso. Gelandang asal Amerika itu semakin dekat untuk kembali masuk ke daftar skuad tim menghadapi Barcelona, setelah ia sudah berlatih bersama kelompok dan memperoleh persetujuan medis, sehingga memberi pelatih Diego Simeone pilihan tambahan di lini tengah, menurut surat kabar Katalunya "Sport".

Peran Cardoso dalam rencana Simeone terlihat jelas semakin meningkat. Sebab setelah pulih dari operasi di pergelangan kakinya, yang membuatnya absen dari Piala Dunia yang digelar di negaranya, pelatih asal Argentina itu mulai mengintegrasikannya secara bertahap untuk menghindari agar ia tidak mengalami kemunduran.

Pemain itu mencapai puncak performanya pada derbi Madrid melawan Real, ketika ia bermain penuh, sebelum tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan beruntun, dan membuktikan bahwa, ketika dalam kondisi fisik yang baik, ia merupakan elemen penting bagi pelatih asal Argentina tersebut.

Barcelona dalam Arah yang Sama

Sebaliknya, pelatih Hansi Flick berharap mendapatkan keberuntungan yang sama seperti yang didapat Simeone, dalam memulihkan seorang pemain penting dalam rencananya, tetapi kali ini terkait dengan lini pertahanan.

Tampaknya Eric Garcia akan bisa bergabung ke dalam daftar pertandingan, dengan kemungkinan ia bermain beberapa menit jika dibutuhkan, dan hal itu akan menjadi kelegaan bagi pelatih asal Jerman tersebut.

Lini pertahanan Barcelona tengah mengalami situasi sulit, karena satu-satunya pemain inti yang berada dalam kondisi fisik baik adalah Pau Cubarsi, sementara masalah muncul pada elemen-elemen lainnya di lini belakang.

Di Atletico, Simeone tidak akan dapat mengandalkan Koke, kapten tim, maupun Cuti Romero, rekrutan defensif yang menonjol, yang menjadi pemimpin dalam proses pembangunan kembali lini belakang, di mana kedua pemain tersebut mengalami cedera otot.

Adapun absennya pemain Barcelona tidak akan sedikit, karena Xavi Espart, Kounde, dan Christensen absen dari lini pertahanan, serta Rodri dan Dani Olmo dari lini tengah, di samping absennya Ronny Bardji yang berlangsung sepanjang musim.