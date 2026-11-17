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Jude Bellingham tengah menjalani periode luar biasa yang penuh dengan penampilan gemilang dan kemenangan, setelah terus meraih hasil positif di setiap laga yang dijalaninya, baik bersama Real Madrid maupun timnas Inggris. Bintang asal Inggris itu sukses mencatatkan 13 kemenangan beruntun dalam 50 hari sejak 29 September lalu. Ia memainkan 13 pertandingan dan memenangi semuanya, dengan rincian delapan kemenangan bersama Real Madrid dan lima bersama timnasnya, sekaligus menegaskan bahwa dirinya adalah pemain yang tak kenal berhenti.

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Rentetan istimewa ini, menurut harian Spanyol "Marca", hadir bersamaan dengan kembalinya kilau Bellingham ke level terbaiknya yang luar biasa. Ia kini menjadi elemen penting dalam rencana Jose Mourinho di tengah periode gemilang yang sedang dijalani Real Madrid, sekaligus dalam skuad Thomas Tuchel, yang membawa timnas Inggris meraih serangkaian hasil impresif yang dipuncaki dengan kemenangan atas Spanyol di Stadion Metropolitano.

Jude sedang berada dalam performa yang mencolok, dan tampaknya tidak ada yang mampu menghentikan lajunya saat ini. Sang pemain merasa sangat bugar, dan hal itu tecermin dari kontribusinya yang efektif dalam rentetan kemenangan yang diraih kedua timnya.

Bellingham tampil dalam lima laga terakhir timnas Inggris, empat di antaranya sebagai starter. Ia juga tampil dalam delapan pertandingan terakhir Real Madrid dan selalu masuk susunan pemain inti di semua laga tersebut.

Penampilan gemilang sang bintang Inggris bahkan membuat Mourinho sendiri melontarkan pujian. "Bellingham adalah pemain yang unik. Tidak ada gelandang di dunia yang seperti dia. Dia istimewa, memiliki kekuatan fisik dan kualitas teknik. Dia luar biasa," ujar Mourinho.

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Pujian sang pelatih bukan tanpa alasan. Bellingham menyuguhkan level permainan yang mengingatkan pada penampilannya di musim pertamanya yang memukau. Selama rentetan 13 kemenangan beruntun tersebut, sang bintang Inggris mencetak tiga gol dan memberikan enam assist.

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Bersama Real Madrid, koleksi golnya kini mencapai total lima gol, menyamai Arda Guler di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak tim, di belakang Kylian Mbappe yang memimpin dengan selisih jauh.

Bellingham juga telah memulihkan kondisi fisik terbaiknya, yang membantunya kembali ke puncak performa teknisnya di lapangan.

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"Saya melewati tahun yang cukup sulit, tetapi saya belajar banyak tentang diri saya sendiri. Saya juga mempelajari beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk membuat hidup saya lebih mudah. Saya selalu memberikan yang terbaik agar terus menjadi lebih baik," kata sang pemain dalam pernyataan sebelumnya.

Cedera sempat menghambat perjalanan Bellingham pada musim lalu dan membuatnya absen dari lapangan selama 111 hari. Cedera itu juga membuatnya terus bergulat dengan masalah bahu yang telah lama dideritanya sebelumnya. Bahkan ketika mampu bermain, ia tidak bisa menampilkan seluruh kemampuannya hingga 100 persen.

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"Saya memutuskan untuk terus bermain tanpa menjalani operasi, dan itu adalah sebuah kesalahan," aku sang bintang Inggris.

Piala Dunia menjadi titik balik penting dalam karier Bellingham. Sejak saat itu, performanya tidak pernah menurun, dan ia justru terus menyuguhkan penampilan apik tanpa henti.

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Pada edisi terakhir Piala Dunia, sang bintang Inggris mencetak tujuh gol. Hanya Kylian Mbappe dengan 10 gol dan Lionel Messi dengan delapan gol yang mampu mengunggulinya dalam jumlah gol. Ia juga membawa timnas Inggris finis di peringkat ketiga.