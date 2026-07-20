Al-Hilal Saudi terus menunjukkan pergerakan yang kuat di bursa transfer musim panas, setelah berhasil menuntaskan lima kesepakatan hanya dalam waktu dua minggu, sebagai sinyal jelas yang menegaskan keinginan “Al-Za’im” untuk mengembalikan dominasinya di tingkat domestik dan kontinental, setelah musim lalu yang hanya membuahkan gelar Piala Raja.

Al-Hilal secara resmi mengumumkan penandatanganan gelandang Muhammad Al-Sarnukh yang datang dari Al-Fateh dengan kontrak berdurasi 5 musim, untuk langsung bergabung dengan pemusatan latihan tim yang digelar di Austria sebagai persiapan menyambut dimulainya musim baru.

Klub tersebut juga mengumumkan penyelesaian transfer Nawaf Al-Habashi dari Al-Hazm dengan kontrak berdurasi 3 musim, sehingga Al-Hilal terus memperkuat barisannya dengan pemain muda lokal yang diandalkan untuk masa depan.

Kedua transfer ini bukanlah yang satu-satunya, karena Al-Hilal sebelumnya telah merekrut Sabri Dahal dari Al-Fayha dan Abdullah Al-Anzi dari Al-Fateh, serta memulangkan kiper internasional Muhammad Al-Owais setelah kepergiannya musim lalu, sehingga jumlah transfer klub mencapai lima dalam waktu singkat.

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Langkah-langkah ini mencerminkan kebijakan baru Al-Hilal, yang mengutamakan perpaduan antara memperkuat tim dengan pemain lokal berbakat dan menjaga stabilitas teknis, sejalan dengan keinginan manajemen untuk menyusun skuad yang kuat dan mampu bersaing di semua kompetisi pada musim depan.

Diharapkan langkah-langkah Al-Hilal tidak berhenti sampai di sini, karena manajemen terus berupaya melengkapi kebutuhan tim, terutama di posisi bek tengah dan bek kanan, serta menyelesaikan masalah penyerang, sehingga “Al-Za’im” dapat melanjutkan aktivitas intensifnya di bursa transfer sebelum periode transfer ditutup.