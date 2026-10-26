Ini bukan sekadar kekalahan biasa dalam sejarah El Clasico, melainkan sebuah cermin yang menyingkap banyak kebenaran. Sementara Real Madrid merayakan kemenangan berharga, kenangan malam itu terus menghantui bintang utama Barcelona, Lamine Yamal, yang keluar dari laga terpenting musim ini dengan satu label yang getir: "tidak tampil sesuai tanggung jawabnya".

Pada malam ketika Kylian Mbappe menjadi bintang utama, sorotan di Barcelona justru berubah menjadi tanda tanya besar seputar level talenta mudanya yang sedang menanjak.

Mbappe Mengukir Sejarah, Yamal Membuang Peluang

Real Madrid meraih kemenangan berharga dan layak atas rival abadinya, Barcelona, dengan skor 2-1, dalam sebuah pertandingan yang berciri khas Prancis sepenuhnya. Mbappe tampil mencolok, membuka keunggulan sejak dini lalu memastikan kemenangan dramatis pada menit ke-87 setelah umpan matang dari Eduardo Camavinga, sehingga menyuguhkan penampilan yang sempurna.

Gol itu bukan sekadar tiga angka, melainkan sebuah pencapaian bersejarah, karena Mbappe mencapai gol ke-100-nya dengan seragam Real Madrid hanya dalam 116 pertandingan, sehingga ia meraih angka legendaris ini di salah satu laga tersulit dan paling penuh tekanan sepanjang musim.

Di sisi lain, gambaran yang muncul sangat suram bagi Lamine Yamal. Penyerang muda Spanyol itu mengakhiri pertandingan dengan angka yang mengejutkan: 5 tembakan, dan tidak satu pun yang mengarah ke antara tiga tiang gawang.

Barcelona Tidak Hadir di El Clasico

Analis Spanyol Marcos Lopez mengatakan melalui program "El Larguero" di radio Cadena SER: "Bagi saya, kekalahan terbesar Barcelona adalah bahwa mereka bukan Barcelona yang sesungguhnya."

Lopez memuji kejeniusan Mourinho dalam persiapan, dan sebaliknya mengkritik tiadanya reaksi apa pun dari bangku cadangan Barcelona, seraya menambahkan: "Real Madrid menguasai jalannya permainan di area yang cocok untuk mereka, dan mereka melakukannya dengan brilian. Bahkan dari pinggir lapangan secara taktik, Flick tidak punya pilihan apa pun untuk menghadapi rencana yang disusun Mourinho."

Kritik tidak berhenti pada aspek taktik, Lopez juga menyinggung krisis dalam mengelola momen-momen krusial, krisis yang sama yang pernah merugikan Barcelona saat menghadapi Paris Saint-Germain dengan pemain seperti Vitinha dan Fabian Ruiz.

Ia mengatakan: "Babak pertama Barcelona buruk, sangat buruk, dan memang benar bahwa mereka tidak tahu cara mengelola pertandingan, dan bagi saya, ini adalah tanda ketidakmatangan."

Kemudian Lopez mengarahkan panah kritiknya langsung ke lini serang, khususnya kepada Yamal, dengan nada tegas: "Baik Gordon, Raphinha, maupun Lamine tidak tampil sesuai tanggung jawabnya. Lamine bermain buruk, dan tidak ada salahnya mengatakan hal itu."







