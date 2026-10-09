Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menangani Real Madrid, mengumumkan daftar skuad Los Blancos untuk menghadapi Villarreal, Sabtu besok, pada pekan kedelapan Liga Spanyol.

Pilihan Mourinho ditandai dengan absennya Raul Asencio, Eder Militao, Rodrygo Goes, dan Ferland Mendy karena cedera, serta Dean Huijsen karena skorsing, sementara Los Blancos kembali diperkuat gelandang Fede Valverde.

Real Madrid menempati peringkat keempat klasemen La Liga dengan koleksi 15 poin, tertinggal poin dari Barcelona yang berada di puncak.





Berikut daftar lengkap skuad Real Madrid untuk pertandingan besok:

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Penjaga gawang: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Bek: Trent - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Gelandang: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.

Penyerang: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espai - Brahim Diaz - Yan Diomande.











