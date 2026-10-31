Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan skuad timnya untuk menghadapi Deportivo Alaves yang dijadwalkan berlangsung hari Sabtu ini, pada pekan ke-11 Liga Spanyol.

Pilihan Flick menandai absennya Dani Olmo, Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Xavi Espart karena cedera, sementara pelatih asal Jerman itu memasukkan Hamza Abdelkarim ke dalam opsi serang Barca.

Berikut daftar lengkap skuad Barcelona untuk laga melawan Alaves:

Penjaga gawang: Joan Garcia - Szczesny - Livakovic.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Pertahanan: Joao Cancelo - Balde - Cubarsi - Gerard Martin - Alex Campos - Guille.

Lini tengah: Brian Farinas - Gavi - Fermin - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Toni Fernandez.

Lini serang: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

Barcelona menempati puncak klasemen Liga Spanyol dengan 27 poin, sementara Alaves berada di peringkat ketujuh dengan 12 poin.