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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

5 pemain absen: Hamza Abdelkarim hiasi skuad Barcelona hadapi Alaves

H. Abdelkarim
Barcelona vs Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
LaLiga
Mesir
Spanyol

Apakah Barcelona Kembali ke Jalur Kemenangan?

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan skuad timnya untuk menghadapi Deportivo Alaves yang dijadwalkan berlangsung hari Sabtu ini, pada pekan ke-11 Liga Spanyol.

Pilihan Flick menandai absennya Dani Olmo, Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Xavi Espart karena cedera, sementara pelatih asal Jerman itu memasukkan Hamza Abdelkarim ke dalam opsi serang Barca.

Berikut daftar lengkap skuad Barcelona untuk laga melawan Alaves:

Penjaga gawang: Joan Garcia - Szczesny - Livakovic.

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

31 Okt 2026

ALA

ALA

Pertahanan: Joao Cancelo - Balde - Cubarsi - Gerard Martin - Alex Campos - Guille.

Lini tengah: Brian Farinas - Gavi - Fermin - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Toni Fernandez.

Lini serang: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

Barcelona menempati puncak klasemen Liga Spanyol dengan 27 poin, sementara Alaves berada di peringkat ketujuh dengan 12 poin.

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